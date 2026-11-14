Maymun mu daha zeki SORULARI ve CEVAPLARI (PDF) Maymun mu daha zeki kardeşim mi, abim mi, sevgilim mi soruları (ZOR-KOLAY)

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Sosyal medyada eğlenceli bir yarışma ve karşılaştırma oyunu olarak ilgi gören “Maymun mu daha zeki?” soruları, arkadaşlar ve aile üyeleri arasında keyifli anlar yaşatıyor. Kardeşine, abine, ablana veya sevgiline yöneltebileceğin genel kültür, bilim, tarih, mantık ve dikkat sorularıyla kimin daha bilgili olduğunu test edebilirsin. Peki, maymun mu daha zeki kardeşim mi, abim mi, sevgilim mi? İşte farklı zorluk seviyelerine göre hazırlanmış sorular ve cevapları...

MAYMUN MU DAHA ZEKİ SORULARI VE CEVAPLARI

“Maymun mu daha zeki?” oyunu, katılımcıların bilgi ve dikkat becerilerini eğlenceli bir şekilde karşılaştırmayı amaçlıyor. Oyunda bir kişiye yöneltilen soruların doğru cevaplanması bekleniyor. Genel kültürden mantığa, bilimden tarihe kadar farklı alanlardan seçilen sorularla yarışmanın zorluk seviyesi artırılabiliyor.

İşte oyunda kullanabileceğin kolay, orta ve zor seviyedeki sorular:

KOLAY MAYMUN MU DAHA ZEKİ SORULARI

1. Hangi hayvanın üç kalbi vardır?

Cevap: Ahtapot.

2. Dünyanın en büyük kara hayvanı hangisidir?

Cevap: Afrika savan fili.

3. Bitkiler fotosentez sırasında hangi gazı kullanır?

Cevap: Karbondioksit.

4. Bir satranç oyununda her oyuncu kaç taşla başlar?

Cevap: 16.

5. Hangi gezegen Kızıl Gezegen olarak bilinir?

Cevap: Mars.

6. İnsan vücudundaki en küçük kemik nerededir?

Cevap: Kulakta (üzengi kemiği).

7. Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir?

Cevap: Pasifik Okyanusu.

8. Bir üçgenin iç açılarının toplamı kaç derecedir?

Cevap: 180 derece.

9. Hangi elementin kimyasal sembolü Fe'dir?

Cevap: Demir.

10. Bir düzine kaç adettir?

Cevap: 12.

ORTA SEVİYE MAYMUN MU DAHA ZEKİ SORULARI

1. Dünyanın en derin gölü hangisidir?

Cevap: Baykal Gölü.

2. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası hangi yıl ilan edilmiştir?

Cevap: 1876.

3. Bir elementin atom numarası neyi gösterir?

Cevap: Atom çekirdeğindeki proton sayısını.

4. Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük gölü hangisidir?

Cevap: Van Gölü.

5. İnsan beyninin iki yarım küresini birbirine bağlayan yapının adı nedir?

Cevap: Korpus kallozum.

6. Dünyanın en büyük mercan resifi sistemi hangisidir?

Cevap: Büyük Set Resifi.

7. Nobel Ödülleri'nin oluşturulmasını sağlayan bilim insanı kimdir?

Cevap: Alfred Nobel.

8. Dünya'nın atmosferinde en fazla bulunan gaz hangisidir?

Cevap: Azot.

9. Mona Lisa tablosunun ressamı kimdir?

Cevap: Leonardo da Vinci.

10. Türkiye'nin en yüksek dağı hangisidir?

Cevap: Ağrı Dağı.

ZOR MAYMUN MU DAHA ZEKİ SORULARI VE CEVAPLARI

1. Schrödinger'in kedisi düşünce deneyi hangi fizik alanıyla ilişkilidir?

Cevap: Kuantum mekaniği.

2. Periyodik tabloda atom numarası 74 olan element hangisidir?

Cevap: Tungsten (Volfram).

3. Bir kara deliğin olay ufku neyi ifade eder?

Cevap: Işığın dahi kaçamadığı sınırı.

4. Osmanlı Devleti'nin 1533 yılında Avusturya ile imzaladığı antlaşmanın adı nedir?

Cevap: İstanbul Antlaşması.

5. Dünya'nın manyetik alanının oluşmasında temel rol oynayan mekanizma nedir?

Cevap: Dış çekirdekteki sıvı demir ve nikelin hareketleriyle oluşan jeodinamo.

6. Işık yılı hangi büyüklüğü ölçmek için kullanılır?

Cevap: Mesafe.

7. İnsan genomundaki DNA'nın büyük bölümü hangi hücre organelinde bulunur?

Cevap: Çekirdek.

8. Ekonomide fiyat yükseldiğinde talebin genellikle azalmasını açıklayan temel ilke nedir?

Cevap: Talep yasası.

9. Sayıların asal çarpanlarına ayrılmasıyla ilgili temel teorem hangisidir?

Cevap: Aritmetiğin temel teoremi.

10. Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu konumun adı nedir?

Cevap: Günberi (Perihel).

MAYMUN MU DAHA ZEKİ MANTIK VE DİKKAT SORULARI

Bu bölümde genel kültür bilgisinden çok dikkat ve akıl yürütme becerisi ön plana çıkıyor. Soruların bazıları ilk bakışta kolay görünse de doğru cevaba ulaşmak için ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor.

1. Bir yarışta ikinci sıradaki kişiyi geçersen kaçıncı olursun?

Cevap: İkinci.

2. Bir odada 5 mum yanıyor. 2'si söndürülüyor. Sabah kaç mum kalır?

Cevap: 2 mum. Diğerleri yanıp biter.

3. Bir çiftçinin 17 koyunu var. 9'u dışında hepsi ölüyor. Kaç koyunu kalır?

Cevap: 9.

4. Bir doktor hastasına 3 hapı yarım saat arayla içmesini söylüyor. Hasta hapları kaç saatte bitirir?

Cevap: 1 saatte.

5. Elektrikli bir tren kuzeye doğru ilerliyor. Rüzgâr güneye esiyor. Tren dumanı hangi yöne gider?

Cevap: Elektrikli tren duman çıkarmaz.

6. Bir kilogram demir mi, bir kilogram pamuk mu daha ağırdır?

Cevap: İkisi de eşit ağırlıktadır.

7. Bir ailede 5 kız kardeşin her birinin bir erkek kardeşi var. Ailede toplam kaç çocuk vardır?

Cevap: 6 çocuk.

8. Saat 03.15'i gösterirken akrep ve yelkovan arasındaki küçük açı kaç derecedir?

Cevap: 7,5 derece.

9. Bir sayının sıfırıncı kuvveti, sayı sıfırdan farklı olduğu sürece kaçtır?

Cevap: 1.

10. Bir yarışta sonuncu kişiyi geçersen kaçıncı olursun?

Cevap: Sonuncu kişiyi geçmek mümkün değildir; çünkü onun arkasında olman gerekir.

MAYMUN MU DAHA ZEKİ KARDEŞİM Mİ SORULARI

Kardeşler arasında oynanabilecek bu bölümde genel kültür, coğrafya, tarih ve matematik soruları yer alıyor. Soruların cevaplarını önceden göstermeden sırayla yönelterek eğlenceli bir yarışma düzenleyebilirsin.

- Türkiye Cumhuriyeti hangi tarihte ilan edildi? Cevap: 29 Ekim 1923.

- Dünyanın en büyük kıtası hangisidir? Cevap: Asya.

- Hangi sayı hem çift hem de asaldır? Cevap: 2.

- Türkiye'nin en uzun nehri hangisidir? Cevap: Kızılırmak.

- Pi sayısının yaklaşık değeri kaçtır? Cevap: 3,14.

- İnsan vücudunda yetişkin bir bireyde genellikle kaç kemik bulunur? Cevap: 206.

- İstanbul hangi iki kıtada yer alır? Cevap: Avrupa ve Asya.

MAYMUN MU DAHA ZEKİ ABİM Mİ, ABLAM MI SORULARI

Abi veya ablayla oynarken daha zorlayıcı tarih, bilim ve genel kültür soruları tercih edilebilir. Özellikle ayrıntılı bilgi gerektiren sorular, yarışmanın heyecanını artırabilir.

- Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti neresidir? Cevap: Bursa.

- Dünyanın en büyük sıcak çölü hangisidir? Cevap: Sahra Çölü.

- DNA'nın açılımı nedir? Cevap: Deoksiribonükleik asit.

- Hangi gezegen Güneş Sistemi'nin en büyük gezegenidir? Cevap: Jüpiter.

- Ses boşlukta yayılır mı? Cevap: Hayır.

- Nobel Ödülü'nün kurucusu kimdir? Cevap: Alfred Nobel.

- İnsan vücudunda enerji üretiminden büyük ölçüde sorumlu organel hangisidir? Cevap: Mitokondri.

MAYMUN MU DAHA ZEKİ SEVGİLİM Mİ SORULARI

Sevgililer arasında oynanan bu oyunda hem genel kültür hem de mantık soruları kullanılabilir. Birbirine yöneltilen sorularla çiftler, kimin daha dikkatli ve bilgili olduğunu test edebilir.

- Bir saatin akrep ve yelkovanı 24 saatte kaç kez üst üste gelir? Cevap: 22 kez.

- Dünyanın en büyük memelisi hangisidir? Cevap: Mavi balina.

- İnsan vücudunda en fazla bulunan mineral hangisidir? Cevap: Kalsiyum.

- Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu tarih Kuzey Yarım Küre'de hangi mevsime denk gelir? Cevap: Kış.

- Bir ülkenin denize kıyısı olmaması deniz ticareti yapamayacağı anlamına gelir mi? Cevap: Hayır.

- Hangi hayvanın parmak izleri insanınkine benzerlik gösterir? Cevap: Koala.

- Bir yılda 29 Şubat kaç yılda bir görülür? Cevap: Genellikle 4 yılda bir.