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Mayıs ayı enflasyonu ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Mayıs ayı enflasyonu ne zaman saat kaçta açıklanacak?
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Mayıs ayı enflasyonu ne zaman saat kaçta açıklanacak? Türkiye’de milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği enflasyon verisi için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) çevrildi. Maaş zamlarından kira artışlarına kadar birçok kalemi doğrudan etkileyen mayıs enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih ve saat merak konusu oldu.

Ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri olan mayıs ayı enflasyon verisi için geri sayım başladı. “Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, saat kaçta duyurulacak?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, TÜİK tarafından açıklanacak rakamlar piyasalar tarafından da yakından takip edilecek. İşte mayıs enflasyon verisine ilişkin detaylar.

MAYIS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon verileri henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Normal şartlarda her ayın 3’ünde açıklanan TÜFE ve Yİ-ÜFE rakamlarının, bu ay veri toplama sürecindeki takvim değişikliği nedeniyle farklı bir tarihte duyurulacağı bildirildi.

Bu nedenle gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun resmi açıklamasına çevrildi.

MAYIS ENFLASYONU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK’in resmi takvimine göre Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak.

Açıklanacak veriler, ekonomik göstergeler ve piyasa beklentileri açısından kritik önem taşıyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Yapılan anket çalışmalarına göre reel sektör ve finansal piyasa temsilcilerinin Mayıs ayı enflasyon beklentilerinde artış yaşandı. 72 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette TÜFE artış beklentisi önceki dönemde %1,82 iken bu dönemde %1,89’a yükseldi.

Cari yıl sonu enflasyon beklentisinin de %27,53’ten %28,94’e çıktığı belirtildi.

YILIN İLK 4 AYINDA ENFLASYON VERİLERİ

2026 yılının ilk dört ayına ilişkin açıklanan resmi TÜFE oranları da ekonomik görünüm açısından dikkat çekiyor. Açıklanan verilere göre:

Ocak ayında enflasyon %4,84 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında %2,43,

Mart ayında %1,94,

Nisan ayında ise %4,18 seviyesinde açıklandı.

GÖZLER TÜİK’İN AÇIKLAMASINDA

Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte hem memur ve emekli maaş zam hesaplamaları hem de piyasa fiyatlamaları yeniden şekillenecek. Ekonomi çevreleri, açıklanacak verinin enflasyonun seyri açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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