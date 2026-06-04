Mayıs ayı enflasyonu kaç çıktı?

Türkiye ekonomisinin en önemli gündem maddelerinden biri olan enflasyon verileri, Mayıs 2026 dönemine ilişkin açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, yatırımcılar ve piyasa uzmanları tarafından yakından takip edilen verilerin ardından "Mayıs enflasyonu kaç çıktı 2026?" sorusu yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Açıklanan rakamların maaş zamları, kira artış oranları ve ekonomik beklentiler üzerindeki etkileri merak konusu oldu.

MAYIS AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Memur ve emekli maaş zamlarından kira artış oranlarına kadar birçok kalemi doğrudan etkileyen enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Haziran Cuma günü kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak veriler öncesinde ekonomistlerin beklentileri de netleşti.

MAYIS AYI ENFLASYONU CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın beşinci enflasyon verisi olan mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sonuçlarını 5 Haziran Cuma günü yayımlayacak. Açıklanacak rakamlar, yılın ilk beş aylık enflasyon görünümünü ortaya koyarken, maaş zamlarına ilişkin hesaplamalarda da önemli bir gösterge olacak.

Nisan ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 4,18 artış göstermiş, yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 seviyesinde gerçekleşmişti. Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) aylık artış yüzde 3,17 olurken, yıllık üretici enflasyonu yüzde 28,59 olarak kaydedilmişti.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Mayıs ayı enflasyon verileri öncesinde gerçekleştirilen beklenti anketine 17 ekonomist katıldı. Ankete göre ekonomistlerin mayıs ayına ilişkin aylık enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 1,65 seviyesinde oluştu.

Katılımcıların beklentileri incelendiğinde en düşük tahmin yüzde 1,20, en yüksek tahmin ise yüzde 2,35 olarak öne çıktı. Piyasalarda gözler şimdi TÜİK'in açıklayacağı resmi rakamlara çevrildi.

YILLIK ENFLASYONDA HAFİF YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin ortalama tahminlerine göre mayıs ayında aylık enflasyonun yüzde 1,65 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, nisan ayında yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,53'e yükselmesi bekleniyor.

Bu tahmin, yıllık enflasyonda sınırlı da olsa yukarı yönlü bir hareket yaşanabileceğine işaret ediyor. Ancak nihai tablo, TÜİK tarafından açıklanacak resmi verilerle netlik kazanacak.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 29,40

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentileri de belli oldu. Buna göre uzmanların 2026 yılı sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,40 olarak hesaplandı.

Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların etkilerinin yılın ikinci yarısında daha belirgin şekilde görülmesi beklenirken, piyasa aktörleri açıklanacak her yeni veriyi yakından izlemeyi sürdürüyor.

GÖZLER TÜİK'TEN GELECEK VERİDE

Mayıs ayı enflasyon rakamları, hem vatandaşların alım gücü hem de finansal piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyor. Özellikle memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde etkili olacak veriler, ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor.