Masumiyet Müzesi nerede, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Masumiyet Müzesi'ne nasıl gidilir, toplu taşıma ile gidilir mi?

Edebiyatla iç içe bir İstanbul deneyimi yaşamak isteyenlerin rotasında yer alan Masumiyet Müzesi hakkında en çok aranan sorular yeniden gündemde. Müzenin hangi ilçede bulunduğu, ziyaret saatleri ve toplu taşıma ile ulaşım imkanları ziyaretçiler tarafından sıkça araştırılıyor. Masumiyet Müzesi'ne gitmeden önce konumu ve ulaşım detaylarını bilmek isteyenler için tüm bilgiler haberin devamında yer alıyor.

MASUMİYET MÜZESİ NEREDE?

Masumiyet Müzesi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Çukurcuma semtinde yer alıyor. Müze; İstiklal Caddesi ile Tophane arasında konumlanmış durumda. 19. yüzyıldan kalma tarihi bir konakta kurulan yapı, bölgenin en çok ziyaret edilen kültürel mekanları arasında bulunuyor.

MASUMİYET MÜZESİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Masumiyet Müzesi saat 10:00'da açılıyor.

MASUMİYET MÜZESİ SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Müze saat 17:30'da kapanıyor.

MASUMİYET MÜZESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Masumiyet Müzesi'ne toplu taşıma ile ulaşım oldukça kolay. Müze yakınından geçen hatlar şunlardır:

Otobüs: 129T, 28, 35C, 50T, 66

Tren: B1, U3

Metro: M2

Tramvay: T1

Minibüs / Dolmuş: Taksim–Aksaray–Kocamustafapaşa, Nişantaşı–Eminönü

İstiklal Caddesi'ne ulaştıktan sonra kısa bir yürüyüşle Çukurcuma'daki müzeye varılabiliyor.

MASUMİYET MÜZESİ NEDEN GÜNDEMDE?

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un aynı adlı romanından uyarlanan dizinin dijital platformda yayınlanmasının ardından müzeye olan ilgi belirgin şekilde arttı. Dizinin izleyiciyle buluşmasının hemen sonrasında müze önünde uzun kuyruklar oluştu; giriş sırası zaman zaman 100 metreyi buldu.

Romanın kurmaca evreninden yola çıkılarak oluşturulan ve 2012 yılında açılan müze, bir edebi eserden hareketle kurulan ilk müze olma özelliğini taşıyor. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte hem yerli hem yabancı ziyaretçiler hikayenin geçtiği atmosferi yerinde görmek için müzeye akın etti.