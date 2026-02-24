Orhan Pamuk'un aynı adlı romanından ilhamla kurulan Masumiyet Müzesi, edebiyat ile mekân deneyimini bir araya getiren özgün konseptiyle İstanbul'un kültür rotaları arasında özel bir yere sahip. Romanın dizi uyarlamasının ardından artan ilgiyle birlikte müze, hem kitabın izini sürmek isteyen edebiyat tutkunlarını hem de hikâyeyi ekran üzerinden keşfeden yeni ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor. Peki, Masumiyet Müzesi nerede, nasıl gidilir? Masumiyet Müzesi hangi günler açık, giriş ücreti ne kadar? Detaylar...

MASUMİYET MÜZESİ HANGİ GÜNLER AÇIK?

Masumiyet Müzesi haftanın altı günü ziyaretçilerini kabul ediyor.

Açık Günler: Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar

Ziyaret Saatleri: 10.00 – 18.00

Kapalı Gün: Pazartesi

Ziyaret planı yaparken önemli bir detayı göz önünde bulundurmak gerekiyor: Girişler kapanış saatinden 30 dakika önce sona eriyor. Bu nedenle özellikle hafta sonu yoğunluğunda müzeyi rahat gezebilmek için erken saatler tercih edilmeli.

Ayrıca müze her yıl:

1 Ocak

1 Mayıs

tarihlerinde ziyarete kapalı.

Bunun yanı sıra dini bayramların birinci günlerinde de ziyaretçi kabul edilmiyor.

Dizi uyarlamasının ardından özellikle cumartesi ve pazar günleri yoğunluk yaşanabiliyor. Daha sakin bir deneyim isteyen ziyaretçiler için hafta içi günler daha avantajlı.

MASUMİYET MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETSİZ Mİ?

Masumiyet Müzesi'ne giriş ücretlidir. 2025 yılı itibarıyla geçerli bilet tarifeleri şu şekilde:

T.C. Vatandaşı Tam Bilet: 375 TL

T.C. Vatandaşı İndirimli Bilet: 175 TL

Yabancı Ziyaretçi Bileti: 750 TL

Sesli Rehber Hizmeti: 50 TL

İndirimli Bilet Kimler İçin Geçerli?

İndirimli bilet uygulaması:

Öğretmenler

Öğrenciler

65 yaş üstü ziyaretçiler

için geçerli. İndirimden yararlanmak isteyenlerin kimlik veya ilgili belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor.

Ücretsiz Giriş Hakkı Olanlar

Aşağıdaki ziyaretçi grupları müzeye ücretsiz giriş yapabiliyor:

12 yaş altı çocuklar

ICOM kart sahipleri

Profesyonel tur rehberleri

Engelli bireyler

Basın mensupları

Ücretsiz girişten yararlanmak için geçerli belge ve kimlik gösterilmesi zorunlu.

Roman Davetiyesi Detayı

Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi romanının son bölümünde yer alan davetiye, müze girişindeki bilet gişesine ibraz edildiğinde damgalatılabiliyor. Bu uygulama, roman ile müze arasındaki bağı fiziksel olarak da deneyimleme imkânı sunuyor.

MASUMİYET MÜZESİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Masumiyet Müzesi, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, Beyoğlu ilçesine bağlı Çukurcuma semtinde yer alıyor.

Açık Adres:

Firuzağa Mahallesi, Çukurcuma Caddesi, Dalgıç Çıkmazı No:2, Beyoğlu / İstanbul

Konum olarak İstiklal Caddesi ile Tophane arasında bulunan müze, merkezi noktaya yakınlığıyla dikkat çekiyor.

Yürüyüş Mesafeleri

Taksim'e yaklaşık 12 dakika

Galatasaray'a yaklaşık 8 dakika

Tophane'ye yaklaşık 8 dakika

Bu merkezi konum sayesinde ziyaretçiler müze gezisini Beyoğlu kültür rotasıyla birlikte planlayabiliyor.

Toplu Taşıma ile Ulaşım

Toplu taşımayı tercih edenler için en pratik seçenek tramvay.

Tophane durağında indikten sonra yaklaşık 8 dakikalık bir yürüyüşle müzeye ulaşmak mümkün.

Otopark ve Erişilebilirlik

Müzenin kendine ait otoparkı bulunmuyor.

Giriş katı, tekerlekli sandalye kullanan ziyaretçiler için erişilebilir durumda.

Üst katlara çıkış için ise refakatçi desteği gerekiyor.