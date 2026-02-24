Masumiyet Müzesi nerede, nasıl gidilir? Masumiyet Müzesi hangi günler açık, giriş ücreti ne kadar?
Masumiyet Müzesi, Orhan Pamuk'un aynı adlı romanından ilhamla kurulan ve edebiyatı mekân deneyimiyle buluşturan özel bir kültür durağı. Romanın dizi uyarlaması sonrası artan ilgiyle birlikte müze, hem kitabın izini sürmek isteyenleri hem de hikâyeyi yeni keşfedenleri ağırlamayı sürdürüyor. Peki, Masumiyet Müzesi nerede, nasıl gidilir? Masumiyet Müzesi hangi günler açık, giriş ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde.
MASUMİYET MÜZESİ HANGİ GÜNLER AÇIK?
Masumiyet Müzesi haftanın altı günü ziyaretçilerini kabul ediyor.
Açık Günler: Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar
Ziyaret Saatleri: 10.00 – 18.00
Kapalı Gün: Pazartesi
Ziyaret planı yaparken önemli bir detayı göz önünde bulundurmak gerekiyor: Girişler kapanış saatinden 30 dakika önce sona eriyor. Bu nedenle özellikle hafta sonu yoğunluğunda müzeyi rahat gezebilmek için erken saatler tercih edilmeli.
Ayrıca müze her yıl:
1 Ocak
1 Mayıs
tarihlerinde ziyarete kapalı.
Bunun yanı sıra dini bayramların birinci günlerinde de ziyaretçi kabul edilmiyor.
Dizi uyarlamasının ardından özellikle cumartesi ve pazar günleri yoğunluk yaşanabiliyor. Daha sakin bir deneyim isteyen ziyaretçiler için hafta içi günler daha avantajlı.
MASUMİYET MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETSİZ Mİ?
Masumiyet Müzesi'ne giriş ücretlidir. 2025 yılı itibarıyla geçerli bilet tarifeleri şu şekilde:
T.C. Vatandaşı Tam Bilet: 375 TL
T.C. Vatandaşı İndirimli Bilet: 175 TL
Yabancı Ziyaretçi Bileti: 750 TL
Sesli Rehber Hizmeti: 50 TL
İndirimli Bilet Kimler İçin Geçerli?
İndirimli bilet uygulaması:
Öğretmenler
Öğrenciler
65 yaş üstü ziyaretçiler
için geçerli. İndirimden yararlanmak isteyenlerin kimlik veya ilgili belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor.
Ücretsiz Giriş Hakkı Olanlar
Aşağıdaki ziyaretçi grupları müzeye ücretsiz giriş yapabiliyor:
12 yaş altı çocuklar
ICOM kart sahipleri
Profesyonel tur rehberleri
Engelli bireyler
Basın mensupları
Ücretsiz girişten yararlanmak için geçerli belge ve kimlik gösterilmesi zorunlu.
Roman Davetiyesi Detayı
Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi romanının son bölümünde yer alan davetiye, müze girişindeki bilet gişesine ibraz edildiğinde damgalatılabiliyor. Bu uygulama, roman ile müze arasındaki bağı fiziksel olarak da deneyimleme imkânı sunuyor.
MASUMİYET MÜZESİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?
Masumiyet Müzesi, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, Beyoğlu ilçesine bağlı Çukurcuma semtinde yer alıyor.
Açık Adres:
Firuzağa Mahallesi, Çukurcuma Caddesi, Dalgıç Çıkmazı No:2, Beyoğlu / İstanbul
Konum olarak İstiklal Caddesi ile Tophane arasında bulunan müze, merkezi noktaya yakınlığıyla dikkat çekiyor.
Yürüyüş Mesafeleri
Taksim'e yaklaşık 12 dakika
Galatasaray'a yaklaşık 8 dakika
Tophane'ye yaklaşık 8 dakika
Bu merkezi konum sayesinde ziyaretçiler müze gezisini Beyoğlu kültür rotasıyla birlikte planlayabiliyor.
Toplu Taşıma ile Ulaşım
Toplu taşımayı tercih edenler için en pratik seçenek tramvay.
Tophane durağında indikten sonra yaklaşık 8 dakikalık bir yürüyüşle müzeye ulaşmak mümkün.
Otopark ve Erişilebilirlik
Müzenin kendine ait otoparkı bulunmuyor.
Giriş katı, tekerlekli sandalye kullanan ziyaretçiler için erişilebilir durumda.
Üst katlara çıkış için ise refakatçi desteği gerekiyor.