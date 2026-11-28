Haftanın son takım dokunulmazlık oyununu kaybeden takım mavi takım oldu. Kırmızı takımın galibiyetiyle mavi takımın yarışmacıları, eleme potasına girmemek için yeniden tezgah başına geçmek zorunda kaldı. Mavi takımda önce bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak, ardından takım içi oylamayla eleme adayı belirlenecek.

Mavi takımın yarışmacıları, haftanın son eleme adayının kendi aralarından çıkacak olmasının baskısıyla bireysel oyuna hazırlandı. Takım içi oylamada verilecek kararlar, yarışmacılar arasındaki dengeleri de etkileyebilir.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım dokunulmazlığını kaybeden yarışmacılar, bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin belirlediği yemek ya da konsept doğrultusunda tabaklarını hazırlıyor. Tadım ve değerlendirmenin ardından gecenin en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı, bireysel dokunulmazlığın sahibi olarak eleme oylamasının dışında kalacak.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, yalnızca kendini korumakla kalmayıp eleme oylamasında da önemli bir rol üstlenebiliyor. Bu nedenle bireysel dokunulmazlık oyunu, yarışmacılar için haftanın en kritik anlarından biri olarak görülüyor.

MASTERCHEF 28 KASIM ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununun ardından mavi takımda eleme oylaması yapılacak. Takım arkadaşlarının kullandığı oylar sonucunda en çok oyu alan yarışmacı, haftanın dördüncü ve son eleme adayı olarak potaya girecek. Bu isimle birlikte haftanın eleme potası tamamlanmış olacak.

Son eleme adayının kim olacağı, gecenin en çok merak edilen sorusu. Oylama sonucunda potaya girecek yarışmacı, Bahar, Ayşe ve Eyyüp Can ile birlikte eleme gecesinde yarışmada kalmak için mücadele edecek.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Masterchef Türkiye'de haftanın ilk üç eleme adayı daha önceki bölümlerde belli olmuştu. 25 Kasım Çarşamba günü Bahar, 26 Kasım Perşembe günü Ayşe ve 27 Kasım Cuma günü Eyyüp Can eleme potasına girmişti. 28 Kasım Cumartesi günü belirlenecek son adayla birlikte potadaki isimler şöyle olacak:

Bahar

Ayşe

Eyyüp Can

Cumartesi akşamı belirlenecek dördüncü eleme adayı

ÇİKOLATA KONSEPTİ YARIŞMACILARI ZORLADI

Haftanın son dokunulmazlık oyununda yarışmacıların karşısına çikolata konsepti çıktı. Çikolata, sıcaklık kontrolü, temperleme ve sunum gibi pek çok teknik ayrıntı gerektirdiği için mutfakta en zorlayıcı malzemelerden biri olarak kabul ediliyor. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği tarifleri hem lezzet hem de görsellik açısından en iyi şekilde ortaya koymaya çalıştı. Küçük bir hata bile tabağın değerlendirmesini olumsuz etkileyebildiği için mutfakta yoğun bir gerginlik yaşandı.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN YAPISI

Masterchef Türkiye'de her hafta, dokunulmazlık oyunlarıyla eleme adayları belirleniyor. Hafta boyunca oynanan takım dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takımlarda bireysel dokunulmazlık oyunu ve oylama yapılarak her gün bir eleme adayı potaya giriyor. Haftanın sonunda belirlenen eleme adayları, eleme gecesinde yarışmada kalabilmek için şeflerin karşısına çıkıyor ve en başarısız performansı gösteren yarışmacı yarışmaya veda ediyor.