MasterChef'te son eleme adayı belli oldu mu? 28 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım kaybetti?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunu 28 Kasım 2026 Cumartesi akşamı ekrana geldi. Çikolata konseptiyle hazırlanan zorlu mücadelede yarışmacılar, şeflerin beklentilerini karşılayacak yaratıcı tabaklar ortaya koymak için tezgah başına geçti. Haftanın eleme potasının tamamlanacağı gecede, hem takım dokunulmazlığı hem de dördüncü eleme adayı merak konusu oldu.
Masterchef'te son eleme adayı belli oldu mu, dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun cevabı gecenin ilk bölümünde netleşti. Masterchef'te haftanın son takım dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Oyunu kaybeden mavi takımın yarışmacıları ise eleme potasına girmemek için bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Bireysel dokunulmazlığın ardından yapılacak takım içi oylamayla haftanın dördüncü ve son eleme adayı belli olacak. Haftanın ilk üç eleme adayı ise Bahar, Ayşe ve Eyyüp Can olmuştu.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef Türkiye'de 28 Kasım Cumartesi akşamı oynanan haftanın son takım dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Çikolata konseptiyle hazırlanan tabakların şefler tarafından tadılıp değerlendirilmesinin ardından kırmızı takım, rakibinin önüne geçerek eleme potasından uzak kalmayı başardı. Bu galibiyetle kırmızı takımın tüm yarışmacıları, haftanın eleme potasına girme riskinden kurtuldu.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAYBETTİ?
Haftanın son takım dokunulmazlık oyununu kaybeden takım mavi takım oldu. Kırmızı takımın galibiyetiyle mavi takımın yarışmacıları, eleme potasına girmemek için yeniden tezgah başına geçmek zorunda kaldı. Mavi takımda önce bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak, ardından takım içi oylamayla eleme adayı belirlenecek.
Mavi takımın yarışmacıları, haftanın son eleme adayının kendi aralarından çıkacak olmasının baskısıyla bireysel oyuna hazırlandı. Takım içi oylamada verilecek kararlar, yarışmacılar arasındaki dengeleri de etkileyebilir.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım dokunulmazlığını kaybeden yarışmacılar, bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin belirlediği yemek ya da konsept doğrultusunda tabaklarını hazırlıyor. Tadım ve değerlendirmenin ardından gecenin en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı, bireysel dokunulmazlığın sahibi olarak eleme oylamasının dışında kalacak.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, yalnızca kendini korumakla kalmayıp eleme oylamasında da önemli bir rol üstlenebiliyor. Bu nedenle bireysel dokunulmazlık oyunu, yarışmacılar için haftanın en kritik anlarından biri olarak görülüyor.
MASTERCHEF 28 KASIM ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bireysel dokunulmazlık oyununun ardından mavi takımda eleme oylaması yapılacak. Takım arkadaşlarının kullandığı oylar sonucunda en çok oyu alan yarışmacı, haftanın dördüncü ve son eleme adayı olarak potaya girecek. Bu isimle birlikte haftanın eleme potası tamamlanmış olacak.
Son eleme adayının kim olacağı, gecenin en çok merak edilen sorusu. Oylama sonucunda potaya girecek yarışmacı, Bahar, Ayşe ve Eyyüp Can ile birlikte eleme gecesinde yarışmada kalmak için mücadele edecek.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Masterchef Türkiye'de haftanın ilk üç eleme adayı daha önceki bölümlerde belli olmuştu. 25 Kasım Çarşamba günü Bahar, 26 Kasım Perşembe günü Ayşe ve 27 Kasım Cuma günü Eyyüp Can eleme potasına girmişti. 28 Kasım Cumartesi günü belirlenecek son adayla birlikte potadaki isimler şöyle olacak:
- Bahar
- Ayşe
- Eyyüp Can
Cumartesi akşamı belirlenecek dördüncü eleme adayı
ÇİKOLATA KONSEPTİ YARIŞMACILARI ZORLADI
Haftanın son dokunulmazlık oyununda yarışmacıların karşısına çikolata konsepti çıktı. Çikolata, sıcaklık kontrolü, temperleme ve sunum gibi pek çok teknik ayrıntı gerektirdiği için mutfakta en zorlayıcı malzemelerden biri olarak kabul ediliyor. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği tarifleri hem lezzet hem de görsellik açısından en iyi şekilde ortaya koymaya çalıştı. Küçük bir hata bile tabağın değerlendirmesini olumsuz etkileyebildiği için mutfakta yoğun bir gerginlik yaşandı.
MASTERCHEF'TE HAFTANIN YAPISI
Masterchef Türkiye'de her hafta, dokunulmazlık oyunlarıyla eleme adayları belirleniyor. Hafta boyunca oynanan takım dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takımlarda bireysel dokunulmazlık oyunu ve oylama yapılarak her gün bir eleme adayı potaya giriyor. Haftanın sonunda belirlenen eleme adayları, eleme gecesinde yarışmada kalabilmek için şeflerin karşısına çıkıyor ve en başarısız performansı gösteren yarışmacı yarışmaya veda ediyor.
MASTERCHEF ELEME GECESİ NE ZAMAN?
Haftanın eleme potasının tamamlanmasının ardından gözler eleme gecesine çevrilecek. Potadaki dört yarışmacı, eleme gecesinde şeflerin belirleyeceği yemekleri hazırlayarak yarışmada kalmak için mücadele edecek. Eleme gecesinde en düşük değerlendirmeyi alan yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda edecek. Eleme gecesinin yayın bilgileri ve kimin elendiği, bölümün yayınlanmasıyla netleşecek.
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