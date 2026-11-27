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Masterchef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, 27 Kasım Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu soruları, yarışmayı takip eden izleyicilerin gündeminde. Haftanın ilk iki takım oyununda Mavi ve Kırmızı Takım birer galibiyet alarak skoru 1-1'e getirmişti. Bu nedenle üçüncü dokunulmazlık oyunu, iki takım için de büyük önem taşıyor. Takım oyununu kaybeden ekipteki yarışmacılar bireysel dokunulmazlık için tezgâh başına geçecek. Haftanın üçüncü eleme adayı ise gecenin sonunda yapılacak oylamayla belli olacak.

MASTERCHEF 27 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım, 27 Kasım Cuma akşamı yayınlanan bölümde belli olacak. Mavi ve Kırmızı Takım, haftalık mücadelede avantajı ele geçirmek ve rakibini eleme sürecinde zor durumda bırakmak için yarışıyor.

Haftanın ilk iki takım oyununda Mavi Takım ve Kırmızı Takım birer galibiyet elde etti. Skorun 1-1'e gelmesiyle birlikte üçüncü dokunulmazlık oyunu, haftanın kaderini belirleyecek kritik bir mücadeleye dönüştü.

DOĞRU BIÇAK KULLANIMI KONSEPTİ

Haftanın üçüncü takım oyununda yarışmacılar, doğru bıçak kullanımı konseptiyle sınandı. Yarışmacıların yalnızca hızlı olması değil, her malzeme için doğru bıçağı seçmesi ve kesim tekniklerini eksiksiz uygulaması gerekiyor. Bu oyunda teknik bilgi ve ekipman hâkimiyeti, sonucu belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Takım oyununu kaybeden ekipteki yarışmacılar, gecenin devamında bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanacak tabağı hazırlayarak eleme potasına girme riskinden kurtulmaya çalışacak. Bireysel dokunulmazlığın sahibi, şeflerin değerlendirmesinin ardından açıklanacak.