MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 8 Kasım eleme adayları kimler, potada kim var?

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Masterchef Türkiye'de 8 Kasım Pazar akşamı yayınlanan eleme gecesinde yarışmaya veda edecek isim henüz belli olmadı. Haftanın eleme potasında Tolgahan, Ayşe, Bahar, Eyüp Can, Şadi, Kübra, Muhammed ve Tolga yer alıyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazanırken, Mavi Takım'da bireysel dokunulmazlığı Armağan aldı. İşte MasterChef'te eleme gecesine ilişkin merak edilenler.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 8 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan eleme bölümünde yarışmaya veda eden isim henüz açıklanmadı. Eleme gecesinde sekiz yarışmacı, şeflerin belirleyeceği eleme etabında hazırladıkları tabaklarla ter dökecek.

Şeflerin yapacağı değerlendirmenin ardından en zayıf performansı gösteren yarışmacı MasterChef'e veda edecek.

MASTERCHEF 8 KASIM ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları şöyle:

1. Tolgahan

2. Ayşe

3. Bahar

4. Eyüp Can

5. Şadi

6. Kübra

7. Muhammed

8. Tolga

MASTERCHEF POTADA KİM VAR?

MasterChef'te bu hafta eleme potasında sekiz yarışmacı bulunuyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından Tolgahan, Ayşe, Bahar, Eyüp Can, Şadi ve Kübra eleme potasına girdi. 7 Kasım Cumartesi akşamı oynanan son dokunulmazlık oyununun ardından Muhammed ve Tolga da potaya giren son isimler oldu. Böylece haftanın sekiz kişilik eleme listesi tamamlandı.

MASTERCHEF'TE SON DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın son takım dokunulmazlığı mücadelesinde Kırmızı Takım ile Mavi Takım karşı karşıya geldi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından dokunulmazlığı kazanan taraf Kırmızı Takım oldu. Oyunu kaybeden Mavi Takım'ın yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Armağan olurken Muhammed ve Tolga eleme potasına girdi.

MASTERCHEF NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın eleme bölümleri pazar akşamları izleyicilerle buluşuyor.

MASTERCHEF'TE KİM GİTTİ?

8 Kasım eleme gecesinde MasterChef'ten ayrılan isim henüz netlik kazanmadı. Potadaki Tolgahan, Ayşe, Bahar, Eyüp Can, Şadi, Kübra, Muhammed ve Tolga'dan biri yarışmaya veda edecek.

SON DAKİKA ELENEN İSİM BELLİ OLDU!

Bugün elenen isim Kübra oldu. Kübra yarışmaya veda etti.