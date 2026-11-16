MasterChef'te dün kim elendi? MasterChef'te en son elenen isim kim, Nurten elendi mi, Nurten neden yok?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Masterchef'te 15 Kasım Pazar akşamı yapılan eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Nurten oldu. Eleme potasında Enes, Burçin, Bahar ve Nurten'in kıyasıya mücadele ettiği gecede, şeflerden en düşük puanı alan Nurten yarışmaya veda etti. İşte MasterChef'te dün elenen isim ve eleme gecesinin puan durumu.

MASTERCHEF'TE DÜN KİM ELENDİ?

MasterChef'te 15 Kasım Pazar akşamı yarışmaya veda eden isim Nurten Ocak Tamer oldu. Eleme gecesinde şeflerden toplam 33 puan alan Nurten, en düşük puanı alan yarışmacı olarak MasterChef'e veda etti.

MASTERCHEF'TE EN SON ELENEN İSİM KİM?

MasterChef Türkiye'de en son elenen isim Nurten oldu. Nurten, 15 Kasım 2026 Pazar günü yapılan eleme gecesinde yarışmadan elendi.

MASTERCHEF 15 KASIM ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

MasterChef'te 15 Kasım eleme potasında dört yarışmacı yer aldı:

Enes

Burçin

Bahar

Nurten

MASTERCHEF 15 KASIM PUAN DURUMU

Eleme gecesi iki tur üzerinden yapıldı. Yarışmacıların aldığı puanlar şöyle:

Enes: 40 puan (potadan ilk kurtulan isim)

Burçin: 39 puan

Bahar: 36 puan

Nurten: 33 puan (elendi)

MASTERCHEF ELEME GECESİNDE NE PİŞİRİLDİ?

Eleme gecesinde yarışmacılardan kereviz kullanarak yaratıcı ve lezzetli tabaklar hazırlamaları istendi. Sınırlı süre içinde en başarılı tabağı ortaya koymak için yarışan yarışmacıların yemekleri, lezzet ve sunum açısından değerlendirildi. Tabakları şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna puanladı.

MASTERCHEF NURTEN KİMDİR?

MasterChef'e veda eden Nurten, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşıyor ve aslen Malatyalı. Üç çocuk annesi olan Nurten'in yaklaşık 35 yıllık ev hanımlığı deneyimi bulunuyor. Nurten, profesyonel bir mutfak eğitimi almamıştı.

MASTERCHEF'TE BU AKŞAM NE VAR?

MasterChef'te bu akşam, yani 16 Kasım Pazartesi günü yeni haftanın mavi ve kırmızı takımlarını belirleyecek kaptanlık oyunu oynanacak. Yarışma TV8'de saat 21.00'de başlıyor.