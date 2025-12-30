Haberler

MasterChef'te 8. altın önlüğü kim kazandı? 29 Aralık dün akşam MasterChef altın önlüğü kim aldı?
Güncelleme:
MasterChef'in 29 Aralık tarihli bölümünde, 8. altın önlük sahibini buldu. Ünlü yemek yarışması MasterChef'te heyecan doruktaydı. Yarışmacılar arasında kıyasıya rekabet yaşanırken, 8. altın önlük için mücadele edildi. Peki, MasterChef'te 8. altın önlüğü kim kazandı? 29 Aralık dün akşam MasterChef altın önlüğü kim aldı? İzleyicilerin merakla beklediği sorunun yanıtı ve detaylar haberimizde.

Masterchef Türkiye, All Star Altın Kupa formatıyla 2025 yılında da büyük heyecan yaratmaya devam ediyor. 29 Aralık Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümde, yarışmada altın önlük heyecanı doruk noktasına ulaştı. Elemelerin ardından 8 yarışmacı, altın önlüğü giymek için kıyasıya mücadele etti ve sekizinci altın önlük sahibi de böylece kesinleşmiş oldu. Peki, Masterchef'te 8. altın önlüğü kim kazandı? 29 Aralık dün akşam MasterChef altın önlüğü kim aldı? Detaylar...

MASTERCHEF'TE 8. ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

Dün akşamki bölümde yarışmacılar, iki etap üzerinden hünerlerini sergiledi. Şeflerin titiz değerlendirmesi sonucunda en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı, MasterChef Altın Kupa'daki sekizinci ve son altın önlüğü kazandı. Bu kritik bölümde, jüri heyeti lezzet, sunum ve teknik açıdan öne çıkan yarışmacıyı belirledi.

29 Aralık 2025 tarihinde ekranlara gelen son bölümün ardından MasterChef 8. altın önlüğü kazanan isim Kıvanç olarak açıklandı. Böylece Kıvanç, All Star Altın Kupa'daki final yolunda önemli bir avantaj elde etti.

29 ARALIK DÜN AKŞAM MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

MasterChef Türkiye'de dün akşam gerçekleşen bölüm, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Yarışmacılar, iki farklı etapta bireysel performanslarını sergileyerek altın önlük için mücadele etti. Etaplar boyunca yarışmacıların hem lezzet hem de sunum konusunda büyük bir titizlikle çalıştığı görüldü.

Bölümün sonunda şeflerin değerlendirmesi sonucunda Kıvanç, sekizinci altın önlüğün sahibi oldu. Bu başarı, Kıvanç'ın MasterChef All Star'da finale bir adım daha yaklaşmasını sağladı. Altın önlüğün kazanılması, yarışmada stratejik bir avantaj ve moral kaynağı olarak büyük önem taşıyor.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

29 Aralık 2025 bölümünde MasterChef All Star'da elenen yarışmacılar da belli oldu. Bu bölümde yarışmaya veda eden isimler, izleyiciler tarafından büyük merakla takip edildi.

Bu akşam yarışmaya veda eden yarışmacılar şunlar oldu:

Özkan

Beyza

Tolga

Sezer

Erim

Alican

Eren

Yarışmacıların veda etmesi, altın önlük mücadelesinin daha da çekişmeli hale gelmesini sağladı. Elemeler, yarışmanın temposunu yükseltirken finale doğru adım adım ilerlenmesini de hızlandırdı.

MASTERCHEF TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞUYOR

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa formatında yarışmacılar, mavi ve kırmızı takım olarak ikiye ayrıldı. Takım kaptanları ve üyelerinin uyumu, takım oyunlarında başarıyı doğrudan etkiliyor.

Mavi Takım:

Kıvanç (Takım Kaptanı)

Hasan

Eren

Kerem

Barbaros

Özkan

Alican

Beyza

Kırmızı Takım:

Çağatay (Takım Kaptanı)

Sergen

Ayaz

Sezer

Tolga

Hakan

Erim

Dilara

Takımların oluşumu, bireysel ve takım oyunlarında stratejik hamleleri belirliyor. Özellikle altın önlük mücadelesinde takım kaptanlarının liderlik becerisi ve yarışmacıların uyumu büyük fark yaratıyor.

500

