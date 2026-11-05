MasterChef Şadi kimdir? Şadi Altınay kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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Tam adı Şadi Altınay olan yarışmacı, eczacılık mesleğinin ardından mutfak tutkusunun peşine düşerek Masterchef'e katıldı. 51 yaşındaki Şadi, 49 yaşında aşçılık eğitimine başlayarak dikkat çekici bir hikâyeye imza attı. İşte MasterChef Şadi Altınay'ın hayatı, mesleği ve yarışmadaki yolculuğuna dair bilinenler.

MASTERCHEF ŞADİ KİMDİR?

MasterChef Şadi'nin tam adı Şadi Altınay. Antalya'da doğup büyüyen Şadi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu ve uzun yıllar sağlık sektöründe eczacı olarak çalıştı. Mutfağa olan ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürmek isteyen Şadi, 49 yaşında Akdeniz Üniversitesi Göynük Meslek Yüksekokulu'nun aşçılık programına kaydoldu. Şadi, 2026 yılında bölümünü ikincilikle tamamlayarak mezun oldu.

MASTERCHEF ŞADİ KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Şadi Altınay, 51 yaşında. Şadi, bu sezonun ana kadrodaki en deneyimli yarışmacılarından biri olarak dikkat çekiyor.

MASTERCHEF ŞADİ NERELİ?

Şadi Altınay, Antalyalı. Antalya'da doğup büyüyen Şadi, hâlâ bu kentte yaşıyor. Şadi'nin annesinin Lübnan kökenli olduğu biliniyor.

MASTERCHEF ŞADİ'NİN MESLEĞİ NE?

Şadi Altınay, mesleği eczacılık olan bir yarışmacı. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni bitiren Şadi, uzun yıllar sağlık alanında çalıştı. Mutfak tutkusunu ise akademik eğitimle destekleyerek aşçılık bölümünden de mezun oldu.

MASTERCHEF ŞADİ EVLİ Mİ?

Şadi Altınay'ın medeni durumuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Şadi ya da MasterChef Türkiye tarafından bu konuda kamuoyuyla paylaşılmış bir açıklama yapılmadı.

ŞADİ MASTERCHEF ANA KADROYA NASIL GİRDİ?

Şadi Altınay, MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadrosuna dokuzuncu yarışmacı olarak girdi. Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Şadi, mutfaktaki tecrübesi ve aldığı eğitimle öne çıkan isimlerden biri oldu.

MASTERCHEF ŞADİ AYŞE KAVGASI

MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım'da yayınlanan bölümünde eleme adayı belirlenmesi için yapılan oylamada Şadi, kağıda Ayşe'nin ismini yazdı ve kağıdı Ayşe'nin önündeki masaya birkaç kez vurdu. Bu hareketin ardından iki yarışmacı arasında sert bir tartışma çıktı. Gerginliğin büyümesi üzerine Şef Mehmet Yalçınkaya araya girdi ve iki yarışmacıyı da kulise gönderdi.

MASTERCHEF ŞADİ DİSKALİFİYE OLDU MU?

Sosyal medyada Şadi'nin yarışmadan diskalifiye edildiğine yönelik iddialar gündeme geldi. Ancak TV8, Acun Medya ya da yapım ekibi tarafından Şadi'nin diskalifiye edildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Şadi'nin yarışmadaki durumunun, MasterChef'in yeni bölümünde netlik kazanması bekleniyor.