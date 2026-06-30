MasterChef Onur kimdir, Onur Güven yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Onur elendi mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'nın iddialı yarışmacılarından Onur Güven, hazırladığı tabaklarla jüri üyelerinin karşısına çıktı. Yarışmacının yaşı, memleketi ve mesleği izleyiciler tarafından merak edilirken, son bölümün ardından bir üst tura çıkıp çıkmadığı ve yarışmaya devam edip etmediği de gündemin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. İşte MasterChef Onur Güven hakkında merak edilenler.

MASTERCHEF ONUR GÜVEN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda yarışan Onur Güven, profesyonel mutfak tecrübesi ve başarılı performansıyla dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. İlk turda hazırladığı tabakla jüri üyelerinden olumlu değerlendirmeler alan Onur, bir üst tura yükselerek MasterChef hayaline bir adım daha yaklaştı.

MASTERCHEF ONUR GÜVEN NERELİ?

MasterChef yarışmacısı Onur Güven, Antalyalıdır. Mutfak kültürüne olan ilgisini yıllar içinde mesleğe dönüştüren Onur, yarışmada bilgi birikimi ve deneyimiyle ön plana çıkmayı hedefliyor.

MASTERCHEF ONUR GÜVEN KAÇ YILDIR AŞÇILIK YAPIYOR?

Onur Güven, yaklaşık 15 yıldır mutfakla iç içe bir yaşam sürdürüyor. Profesyonel aşçılık kariyerine ise 10 yıl önce başlayan yarışmacı, bu süreçte farklı mutfaklarda deneyim kazanarak mesleğinde kendini geliştirdi.

MASTERCHEF ONUR GÜVEN'İN MESLEĞİ NE, NEREDE ÇALIŞIYOR?

Mesleği aşçılık olan Onur Güven, kariyerini bir otelin mutfağında sürdürüyor. Profesyonel mutfakta edindiği deneyimleri MasterChef Türkiye sahnesine taşıyan yarışmacı, hazırladığı tabaklarla jüri üyelerinin beğenisini kazanmayı başardı.

MASTERCHEF ONUR GÜVEN ELENDİ Mİ?

MasterChef Türkiye 2026'nın son bölümünde jüri karşısına çıkan Onur Güven, başarılı tabağı sayesinde bir üst tura çıkmayı başardı. Böylece yarışmaya devam etme hakkı kazanan Onur, ana kadroya girebilmek için mücadelesini sürdürmeye hak kazandı.