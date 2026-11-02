MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu 3 Kasım 2026? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, Kırmızı Takım kaptanı kim seçildi?

Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacılar, hafta boyunca takım oyunlarında ve dokunulmazlık mücadelelerinde takımlarını yönetecek. Bu nedenle kaptanlık oyunu, yarışmacılar için büyük önem taşıyor. İşte MasterChef'te bu hafta kaptanlık oyununa ve takım kaptanlarına dair merak edilenler.

MasterChef Türkiye'de bu haftanın Mavi Takım kaptanı henüz açıklanmadı. Kaptanlık oyununun sonucu, 3 Kasım 2026 akşamı TV8 ekranlarında yayınlanacak bölümde belli olacak.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM SEÇİLDİ?

Kırmızı Takım'ın bu haftaki kaptanı da henüz belli değil. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacıların açıklanmasının ardından takımlar da kaptanların seçimleriyle oluşturulacak.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu haftanın kaptanlık oyununu kazanan yarışmacılar henüz açıklanmadı. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği tabak için mutfakta kıyasıya mücadele edecek. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarılı tabakları hazırlayan yarışmacılar kaptan olmaya hak kazanacak.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU NASIL OYNANIYOR?

MasterChef'te kaptanlık oyununda yarışmacılar, şeflerin belirlediği kurallar çerçevesinde tabaklarını hazırlıyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda en iyi performansı gösteren yarışmacılar kaptan seçiliyor. Kaptanlar, hafta boyunca takımlarını oluşturuyor ve takım oyunlarında ekiplerine liderlik ediyor.