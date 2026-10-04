MasterChef kim elendi, 4 Ekim Pazar MasterChef’te kim elendi, kim gitti?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MasterChef Türkiye'de heyecan dolu eleme gecesi geride kaldı! 4 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümde yarışmacılar, şeflerin karşısında büyük bir mücadele verdi. Eleme potasındaki isimler hünerlerini sergilerken, izleyiciler "MasterChef'te kim elendi, kim gitti?" sorusunun yanıtını merakla araştırmaya başladı. Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in zorlu değerlendirmesi sonucunda yarışmaya veda eden isim belli oldu. İşte 4 Ekim MasterChef eleme gecesinin tüm detayları…
Masterchef Türkiye'de haftanın en kritik gecesi olan eleme bölümü 4 Ekim Pazar günü yayınlandı. Potadaki yarışmacıların birbirinden iddialı tabaklarla ter döktüğü gecede gerginlik en üst seviyeye çıktı. Programı takip eden izleyiciler, "Masterchef kim elendi?" sorusuyla arama motorlarına akın ederken, şeflerin kararıyla bir yarışmacı mutfağa veda etti. Peki, Masterchef'te bu hafta kim elendi, kim gitti? 4 Ekim MasterChef eleme sonucu ve bölümde yaşanan tüm gelişmeler haberimizde…
MAVİ TAKIMDA ELEME OYLAMASI HEYECANI
MasterChef Türkiye'de haftanın en heyecanlı gecesi başlıyor! 4 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek bölümde eleme potasındaki sekiz yarışmacı, yarışmada kalabilmek için şeflerin karşısına çıkacak. Mavi takımda yapılan eleme oylamasıyla son eleme adayları da netleşirken, izleyiciler "MasterChef'te kim elendi, kim gitti?" sorusunun yanıtını merakla bekliyor. Bu akşam bir yarışmacı MasterChef mutfağına veda edecek. İşte bu haftanın eleme adayları ve bölümde yaşanan tüm gelişmeler…
MASTERCHEF 7. VE 8. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme potası, dokunulmazlık oyunlarının ardından tamamlandı. Bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme riskinden kurtulan Nilay, kendisine tanınan hakkı kullanarak Şükran'ı eleme potasına gönderdi. Böylece Şükran, haftanın 7. eleme adayı oldu.
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise yarışmacılar oylama için bir araya geldi. Oylamada ismi en çok yazılan yarışmacı Tolgahan oldu ve haftanın 8. ve son eleme adayı olarak potaya giren isim olarak kayıtlara geçti.
MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNUN KONUSU BUĞDAY YEMEKLERİ OLDU
Haftanın son takım oyununda Anadolu ve Orta Doğu mutfağının vazgeçilmez lezzetleri sahneye çıktı. Şefler, yarışmacılardan buğdayın ana malzeme olduğu 9 farklı yemek hazırlamalarını istedi.
Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, birbirinden zorlu tariflerle mücadele etti. Hazırlanan yemekler arasında Toyga çorbası, tabule, cacıklı Arap köftesi, Kitel, tavuklu keşkek, simit kebabı, lahana sarması, etli meyhane pilavı ve Muğla saraylısı yer aldı. Geleneksel lezzetlerin hem teknik hem de sunum açısından titizlik gerektirdiği etap, yarışmacılar için oldukça çekişmeli geçti.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Bir saat süren yoğun mücadelenin ardından şefler, iki takımın hazırladığı tabakları tek tek değerlendirdi. Lezzet, kıvam ve sunum kriterlerine göre yapılan değerlendirmenin sonunda takım oyununda dokunulmazlığı kazanan taraf mavi takım oldu. Bu sonuçla birlikte mavi takım yarışmacıları haftanın eleme potasından uzak kalmayı başardı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK İÇİN LAHM-I KİRAZ HAZIRLANDI
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için yeniden önlüklerini giydi. Bu etapta şeflerin istediği tarif, Halep mutfağının özel lezzetlerinden biri olan Lahm-ı Kiraz, yani Halep vişne kebabı oldu. Etin ve vişnenin dengeli bir uyum yakalaması gereken bu zorlu tarif için yarışmacılara 30 dakika süre verildi.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Sürenin tamamlanmasının ardından şefler tabakları değerlendirerek en başarılı üç ismi açıkladı. Finale kalan yarışmacılar Muhammed, Emre ve Nilay oldu. Şeflerin son kararıyla bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Nilay oldu. Dokunulmazlığın yanı sıra potaya bir isim gönderme hakkı da elde eden Nilay, tercihini Şükran'dan yana kullandı.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Haftanın eleme potası tamamlanırken, gözler şimdi eleme gecesine çevrildi. MasterChef Türkiye'ye veda edecek yarışmacı, bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak. Eleme adayları, şeflerin karşısında son kez hünerlerini sergileyerek yarışmada kalmak için mücadele edecek.
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