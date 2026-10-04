MasterChef kim elendi, 4 Ekim Pazar MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

Haftanın son takım oyununda Anadolu ve Orta Doğu mutfağının vazgeçilmez lezzetleri sahneye çıktı. Şefler, yarışmacılardan buğdayın ana malzeme olduğu 9 farklı yemek hazırlamalarını istedi.

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, birbirinden zorlu tariflerle mücadele etti. Hazırlanan yemekler arasında Toyga çorbası, tabule, cacıklı Arap köftesi, Kitel, tavuklu keşkek, simit kebabı, lahana sarması, etli meyhane pilavı ve Muğla saraylısı yer aldı. Geleneksel lezzetlerin hem teknik hem de sunum açısından titizlik gerektirdiği etap, yarışmacılar için oldukça çekişmeli geçti.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bir saat süren yoğun mücadelenin ardından şefler, iki takımın hazırladığı tabakları tek tek değerlendirdi. Lezzet, kıvam ve sunum kriterlerine göre yapılan değerlendirmenin sonunda takım oyununda dokunulmazlığı kazanan taraf mavi takım oldu. Bu sonuçla birlikte mavi takım yarışmacıları haftanın eleme potasından uzak kalmayı başardı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK İÇİN LAHM-I KİRAZ HAZIRLANDI

Takım oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için yeniden önlüklerini giydi. Bu etapta şeflerin istediği tarif, Halep mutfağının özel lezzetlerinden biri olan Lahm-ı Kiraz, yani Halep vişne kebabı oldu. Etin ve vişnenin dengeli bir uyum yakalaması gereken bu zorlu tarif için yarışmacılara 30 dakika süre verildi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Sürenin tamamlanmasının ardından şefler tabakları değerlendirerek en başarılı üç ismi açıkladı. Finale kalan yarışmacılar Muhammed, Emre ve Nilay oldu. Şeflerin son kararıyla bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Nilay oldu. Dokunulmazlığın yanı sıra potaya bir isim gönderme hakkı da elde eden Nilay, tercihini Şükran'dan yana kullandı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Haftanın eleme potası tamamlanırken, gözler şimdi eleme gecesine çevrildi. MasterChef Türkiye'ye veda edecek yarışmacı, bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak. Eleme adayları, şeflerin karşısında son kez hünerlerini sergileyerek yarışmada kalmak için mücadele edecek.