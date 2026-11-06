MasterChef Eyyüp Can kimdir, Eyyüp Can kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

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Tam adı Eyyüp Can Güneş olan yarışmacı, Şanlıurfa'nın zengin mutfak kültüründen geliyor. 26 yaşındaki Eyyüp Can, 6. beyaz önlüğün sahibi olarak ana kadroya girdi. İşte MasterChef Eyyüp Can Güneş'in hayatı ve yarışmadaki yolculuğuna dair bilinenler.

MASTERCHEF EYYÜP CAN KİMDİR?

MasterChef Eyyüp Can'ın tam adı Eyyüp Can Güneş. Güneydoğu Anadolu mutfağı, kebaplar ve yöresel yemeklerle tanınan Eyyüp Can, memleketinin mutfak kültürünü yarışmaya taşıyor.

MASTERCHEF EYYÜP CAN KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Eyyüp Can Güneş, 26 yaşında.

MASTERCHEF EYYÜP CAN NERELİ?

Eyyüp Can Güneş, Şanlıurfalı. Genç yarışmacı, MasterChef Türkiye'de Şanlıurfa'yı temsil ediyor.

MASTERCHEF EYYÜP CAN EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Eyyüp Can Güneş'in medeni durumuna ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor. Yarışmacının evli ya da bekar olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

MASTERCHEF EYYÜP CAN NE İŞ YAPIYOR?

Eyyüp Can Güneş, aşçı olarak çalışıyor. Yarışmacı, özellikle kebap ve Güneydoğu mutfağına ait yöresel yemeklerde uzmanlaşmış durumda.

EYYÜP CAN MASTERCHEF ANA KADROYA NASIL GİRDİ?

Eyyüp Can Güneş, MasterChef Türkiye 2026'da 6. beyaz önlüğün sahibi olarak ana kadroya girdi.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA?

MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın bölümleri, yayınlandıktan sonra TV8'in resmi internet sitesi ve dijital platformlarından da izlenebiliyor.