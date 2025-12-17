MasterChef eleme adayı kim oldu, 17 Aralık Çarşamba MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

Yarışmanın haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesiyle tansiyon daha da yükseliyor. Mavi ve kırmızı takım, takım oyununda galip gelmek adına büyük bir çekişme yaşarken, gecenin ana teması olan ateş konsepti yarışmacılara ekstra zorluk yaşatıyor.

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIM DAĞILIMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

MasterChef Türkiye'de yeni haftayla birlikte takımlar netleşti. Yarışmacılar mavi ve kırmızı takım olarak ikiye ayrılırken, kaptanlar da belli oldu.

Mavi Takım

Kaptan koltuğunda Kıvanç yer alırken, takımda Çağatay, Barbaros, Özkan, Hakan, Ayaz, Batuhan, Alican ve Tolga bulunuyor.

Kırmızı Takım

Kırmızı ekibin liderliğini Dilara üstleniyor. Takımda ise Sergen, Eren, Kerem, Sezer, Eda, Erim, Beyza ve Hasan mücadele ediyor.

MASTERCHEF'TE BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın üçüncü eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme potasına girecek isim, takım oylamasının ardından netlik kazanacak. Yeni gelişmeler açıklandığında detaylar paylaşılacak.

MASTERCHEF'TE 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta. Şeflerin yapacağı değerlendirmelerin ardından dokunulmazlığı kazanan takım, gecenin sonunda belli olacak.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI HANGİ YARIŞMACI ALDI?

Takım mücadelesini kaybeden ekipte yarışmacılar bu kez bireysel dokunulmazlık için karşı karşıya gelecek. Gün sonunda en başarılı tabağı ortaya koyan isim, bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.