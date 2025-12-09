Haberler

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim gitti 9 Aralık Salı?

Güncelleme:
TV8'in ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye All Star, heyecan dolu bölümleriyle izleyiciyi ekran başına toplamayı sürdürüyor. Haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi dün akşam gerçekleşmiş ve potaya gönderilen isim Erim olmuştu. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununda ise şefler yarışmacılardan birbirinden farklı, yaratıcı ve lezzet açısından iddialı sushi çeşitleri hazırlamalarını istedi. Peki, bu zorlu MasterChef dokunulmazlık oyununda kazanan hangi takım oldu?

Masterchef All Star'da bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu büyük merakla takip edilecek. Bir önceki bölümde dokunulmazlığı elde eden taraf kırmızı takım olmuştu. Peki 9 Aralık Salı günü ekrana gelen bölümde dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasına hangi yarışmacı gönderildi?

MASTERCHEF 8 ARALIK 2025 ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te 8 Aralık 2025 akşamının eleme potasına gönderilen isim Erim Şanal oldu. Günün sonunda oynanan oyunlar ve şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Erim, haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.Bu akşamki eleme adayı henüz açıklanmadı.

MASTERCHEF 9 ARALIK 2025 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

9 Aralık 2025 tarihinde oynanan dokunulmazlık mücadelesinin kazanan takımı hâlâ açıklanmadı. Yarışmanın ilgili bölümündeki sonuçlar açıklandığında detaylar güncellenecektir.

MASTERCHEF 9 ARALIK 2025 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

9 Aralık 2025 bölümünün eleme potasına giren yarışmacıları henüz duyurulmadı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından açıklanacak eleme adayları belli olduğunda bilgiler eklenecektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
