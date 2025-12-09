MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim gitti 9 Aralık Salı?

Masterchef All Star'da bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu büyük merakla takip edilecek. Bir önceki bölümde dokunulmazlığı elde eden taraf kırmızı takım olmuştu. Peki 9 Aralık Salı günü ekrana gelen bölümde dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasına hangi yarışmacı gönderildi?

MASTERCHEF 8 ARALIK 2025 ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te 8 Aralık 2025 akşamının eleme potasına gönderilen isim Erim Şanal oldu. Günün sonunda oynanan oyunlar ve şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Erim, haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.Bu akşamki eleme adayı henüz açıklanmadı.

MASTERCHEF 9 ARALIK 2025 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

9 Aralık 2025 tarihinde oynanan dokunulmazlık mücadelesinin kazanan takımı hâlâ açıklanmadı. Yarışmanın ilgili bölümündeki sonuçlar açıklandığında detaylar güncellenecektir.

MASTERCHEF 9 ARALIK 2025 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

9 Aralık 2025 bölümünün eleme potasına giren yarışmacıları henüz duyurulmadı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından açıklanacak eleme adayları belli olduğunda bilgiler eklenecektir.