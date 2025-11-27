MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, 27 Kasım Perşembe?

Muratcan'ın vedasının ardından MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takımlar üçüncü dokunulmazlık oyununda büyük bir rekabete sahne oldu. Gecenin sonunda ise en yüksek puanı toplayan ekip, dokunulmazlığı kazanmayı başardı. Masterchefdokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Üçüncü dokunulmazlık etabında yarışmacılar "gala menüsü" hazırlamakla görevlendirildi. Bu kapsamda yarışan isimlerden; yaratıcı dokunuşlarını kullanarak bir soğuk başlangıç, bir çorba, bir ara sıcak, bir ana yemek ve bir tatlıdan oluşan kapsamlı bir menu ortaya koymaları istendi.

Süre tamamlandığında yarışmacıların hazırladığı tabaklar şefler tarafından tek tek değerlendirildi. Tadımın ardından her tabak puanlandı.

Heyecan dolu gecenin sonunda üçüncü dokunulmazlık mücadelesinin galibi kırmızı takım oldu.