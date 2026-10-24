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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, cuma akşamı yaşanan yayın değişikliğinin ardından gözlerini hafta sonu programına çevirdi. Yarışmanın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ve 24 Ekim Cumartesi akşamı ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. MasterChef bu akşam var mı, yok mu? MasterChef yeni bölüm yayınlanacak mı, ne zaman? Detaylar...

MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

MasterChef Türkiye, 24 Ekim 2026 Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kanalın yayın akışında yarışmanın yeni bölümü saat 20.00'de yer alıyor. Gün içinde saat 16.30'da ise MasterChef Türkiye'nin tekrar bölümü yayınlanacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. TV8'in 24 Ekim Cumartesi tarihli yayın akışına göre yarışma, saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

23 Ekim Cuma akşamı yeni bölümün yayınlanmaması nedeniyle yarışmanın takipçileri güncel yayın programını araştırmaya başlamıştı. TV8'in cumartesi gününe ait yayın akışında yeni bölümün yer almasıyla birlikte yarışmanın bu akşamki yayın saati de belli oldu.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak. Yarışmayı gün içinde takip etmek isteyen izleyiciler için saat 16.30'da tekrar bölümü de ekrana gelecek.

TV8'in yayın akışında 25 Ekim Pazar akşamı saat 20.00 için de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü bulunuyor.

24 EKİM 2026 TV8 YAYIN AKIŞI

TV8'in 24 Ekim 2026 Cumartesi günü yayın akışında yer alan programlar ve saatleri şöyle:

08.00: Oynat Bakalım

08.30: Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10.00: Gazete Magazin / Yeni Bölüm

15.30: Gupi / Çizgi Film

16.30: MasterChef Türkiye

20.00: MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00.15: %100 Futbol / Yeni Bölüm

MasterChef Türkiye, gün içinde tekrar bölümüyle saat 16.30'da, yeni bölümüyle ise saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.