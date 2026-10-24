MasterChef bu akşam var mı, yok mu? MasterChef yeni bölüm yayınlanacak mı, ne zaman?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin yayın programı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yarışmanın takipçileri, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını ve ekran karşısına hangi saatte geçmeleri gerektiğini öğrenmek istiyor. Peki, MasterChef bu akşam var mı, yok mu? MasterChef yeni bölüm yayınlanacak mı, ne zaman? Detaylar haberimizde.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, cuma akşamı yaşanan yayın değişikliğinin ardından gözlerini hafta sonu programına çevirdi. Yarışmanın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ve 24 Ekim Cumartesi akşamı ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. MasterChef bu akşam var mı, yok mu? MasterChef yeni bölüm yayınlanacak mı, ne zaman? Detaylar...
MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
MasterChef Türkiye, 24 Ekim 2026 Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kanalın yayın akışında yarışmanın yeni bölümü saat 20.00'de yer alıyor. Gün içinde saat 16.30'da ise MasterChef Türkiye'nin tekrar bölümü yayınlanacak.
MASTERCHEF YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. TV8'in 24 Ekim Cumartesi tarihli yayın akışına göre yarışma, saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
23 Ekim Cuma akşamı yeni bölümün yayınlanmaması nedeniyle yarışmanın takipçileri güncel yayın programını araştırmaya başlamıştı. TV8'in cumartesi gününe ait yayın akışında yeni bölümün yer almasıyla birlikte yarışmanın bu akşamki yayın saati de belli oldu.
MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak. Yarışmayı gün içinde takip etmek isteyen izleyiciler için saat 16.30'da tekrar bölümü de ekrana gelecek.
TV8'in yayın akışında 25 Ekim Pazar akşamı saat 20.00 için de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü bulunuyor.
24 EKİM 2026 TV8 YAYIN AKIŞI
TV8'in 24 Ekim 2026 Cumartesi günü yayın akışında yer alan programlar ve saatleri şöyle:
08.00: Oynat Bakalım
08.30: Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10.00: Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15.30: Gupi / Çizgi Film
16.30: MasterChef Türkiye
20.00: MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00.15: %100 Futbol / Yeni Bölüm
MasterChef Türkiye, gün içinde tekrar bölümüyle saat 16.30'da, yeni bölümüyle ise saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.