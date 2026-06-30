MasterChef Betül kimdir, Betül Altay kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Betül elendi mi?

Masterchef Betül hakkında artan ilgiyle birlikte “Betül Altay elendi mi?” sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. 2026 sezonunda sergilediği performansla dikkat çeken yarışmacının yaşı, mesleği ve memleketi izleyiciler tarafından sıkça sorgulanırken, yarışmadaki geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

MASTERCHEF BETÜL KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2026 sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan Betül Altay, gastronomi mezunudur. Trabzon’dan yarışmaya katılan Betül, mutfak alanındaki akademik eğitimi ve disiplinli çalışma tarzıyla kısa sürede jüri karşısında öne çıkan isimlerden biri oldu.

TRABZONLU YARIŞMACI MUTFAK BİLGİSİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Trabzon’dan MasterChef sahnesine çıkan Betül Altay, hem eğitimli mutfak geçmişi hem de özgün tabaklarıyla dikkat çekiyor. Gastronomi alanındaki bilgilerini yarışmaya yansıtan Betül, hazırladığı yemeklerle jüri üyelerinden olumlu geri dönüşler aldı.

BETÜL ALTAY BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

MasterChef Türkiye 2026’da mücadele eden Betül, sergilediği başarılı performansın ardından bir üst tura yükselmeyi başardı. Jüriden geçer not alan yarışmacı, yarışmadaki iddiasını sürdürürken bir sonraki etap için hazırlıklarına devam ediyor.