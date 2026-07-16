MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI: Ana kadroya kimler girdi, TAM LİSTE!

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de ana kadro şekillenmeye devam ediyor. Yarışmanın yeni sezonunda ön eleme ve düello turlarını geride bırakan isimler belli olurken, MasterChef ana kadroya giren yarışmacılar, ana kadroya kimler girdi ve MasterChef ana kadro tam liste aramaları da gündemdeki yerini koruyor. İzleyiciler, şeflerden geçer not alarak önlüğü kazanan yarışmacıları merak ediyor.

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI: ANA KADROYA KİMLER GİRDİ, TAM LİSTE!

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı başlıyor. Haftalardır devam eden ön eleme turunun tamamlanmasının ardından üçlü düellolarda da sona gelindi. Şeflerin karşısında en başarılı tabakları hazırlayan yarışmacılar, ana kadroya adlarını yazdırabilmek için son kez mutfağa çıkıyor. İzleyicilerin merakla takip ettiği yarışmada bugün ana kadronun ilk yarışmacısı resmen açıklanacak.

MasterChef Türkiye 2026'nın yeni sezonunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleri sonucunda başarılı olan yarışmacılar, sezon boyunca şampiyonluk mücadelesi verecek ana kadroya seçilecek. İlk ismin açıklanmasıyla birlikte ana kadro listesi de yavaş yavaş netleşmeye başlayacak.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA KİMLER GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2026'da ön eleme ve üçlü düello etaplarının tamamlanmasının ardından ana kadro seçimleri başladı. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği zorlu yemekleri en iyi şekilde hazırlayarak ana kadroya girebilmek için mücadele ediyor. Bugün yayınlanacak bölümde sezonun ana kadrosuna katılan ilk yarışmacı belli olacak.

Ana kadroya seçilecek isimler açıklandıkça liste güncellenecek.

MASTERCHEF 2026 ANA KADRO TAM LİSTE

MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren yarışmacılar şu şekilde sıralanacak:

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ANA KADRODA İLK YARIŞMACI BUGÜN BELLİ OLUYOR

MasterChef Türkiye 2026'nın yeni bölümünde ana kadroya seçilecek ilk isim izleyicilerle paylaşılacak. Yarışmacılar, şeflerin istediği yemekleri hazırlayarak en başarılı tabağı ortaya koymaya çalışacak. Gecenin sonunda yalnızca bir yarışmacı MasterChef önlüğünü giyerek ana kadroya katılma hakkı elde edecek.

MASTERCHEF ANA KADRO LİSTESİ GÜNCELLENECEK

MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna katılan yarışmacılar, her yeni bölümün ardından belli olmaya devam edecek. Ana kadroya giren tüm isimler ve güncel tam liste, açıklanmalarının ardından sayfamızda anlık olarak yer alacaktır. MasterChef Türkiye 2026 ile ilgili son gelişmeleri ve ana kadro yarışmacılarının tamamını öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.