MASTERCHEF ANA KADRO 2026 (TAM KADRO) Masterchef ana kadroda kimler var?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada, ana kadroya girebilmek için yarışmacılar iki etaplı mücadelede mutfağa çıktı. İlk etapta şeflerin belirlediği görevleri yerine getirmeye çalışan adaylar, ikinci etapta ise beyaz önlüğü kazanabilmek adına hünerlerini sergiledi. Peki, Masterchef ana kadroda kimler var? Detaylar...

MASTERCHEF ANA KADRO (TAM KADRO)

MasterChef Türkiye 2026'da sezon başından bu yana gerçekleştirilen ana kadro seçimlerinde yarışmacılar, beyaz önlüğü kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti. Her bölümde yapılan değerlendirmeler sonucunda bir yarışmacı ana kadroya adını yazdırırken, 27 Temmuz tarihli bölümde açıklanan sonuçla birlikte 10. beyaz önlüğün sahibi Burçin olarak açıklandı.

Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şu isimlerden oluşuyor:

Ana Kadro Yarışmacısı: Batuhan

Ana Kadro Yarışmacısı: Nilay

Ana Kadro Yarışmacısı: Hasan Alp

Ana Kadro Yarışmacısı: Şiringül

Ana Kadro Yarışmacısı: Enes

Ana Kadro Yarışmacısı: Eyüp Can

Ana Kadro Yarışmacısı: Demirhan

Ana Kadro Yarışmacısı: Nurten

Ana Kadro Yarışmacısı: Şadi

Ana Kadro Yarışmacısı: Burçin

Ana kadro seçimlerinde her yarışmacı, şeflerin değerlendirmesi sonucunda önlüğünü almaya hak kazanırken, Burçin'in de listeye eklenmesiyle birlikte ana kadrodaki isimler güncellendi.