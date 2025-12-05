Haberler

MasterChef Altın Kupa'da 4 şef mi olacak, MasterChef'e yeni şef mi gelecek?
Türkiye'nin en çok takip edilen yarışmalarından MasterChef, izleyicilerini heyecanlandıran yeni bir duyuruyla gündeme geldi. Sezonun sonuna yaklaşılırken program ekibi, "Altın Kupa All Star" adıyla özel bir konsept hazırladığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, yarışmada dört şefin görev alıp almayacağı ya da jüriye yeni bir ismin eklenip eklenmeyeceği merak konusu oldu.

Masterchef Türkiye'de finale doğru tempo yükselirken, ceket giymeye hak kazanan dört yarışmacı netleşti. Ancak bu sezon alışılmış formatın dışına çıkılarak farklı bir uygulamaya gidildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, geçmiş sezonlardan sevilen yarışmacılar yeniden mutfağa davet edildi. Bu nedenle "Altın Kupa" kapsamında şef kadrosunda bir değişiklik olup olmayacağı soruları da izleyicilerin gündeminde yerini aldı.

MASTERCHEF ALTIN KUPA ALL STAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Masterchef Türkiye'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım ile merakla beklenen özel sezon netleşti. "Hayaller kuruldu, büyük buluşma başlıyor! Efsaneler yeniden mutfakta, Altın Kupa All Star geliyor" ifadeleriyle duyurulan yeni formatın hem kadrosu hem de yayın tarihi açıklandı. İlk kez hayata geçirilecek olan MasterChef All Star Altın Kupa maratonu, 7 Aralık 2025 Pazar akşamı itibarıyla TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

MASTERCHEF ALTIN KUPA ALL STAR YARIŞMACI KADROSU

Altın Kupa All Star için oluşturulan güçlü ekip, birbirinden iddialı yarışmacılardan oluşuyor. Bu sezonda mutfağa geri dönecek isimler şöyle:

Beyza, Eda, Semih, Erim, Eren, Sergen, Ayaz, Barış, Hasan, Alican, Dilara, Tolga, Batuhan, Barbaros, Kıvanç ve Kerem.

MASTERCHEF ALTIN KUPA'DA YER ALACAK İSİMLER

Bu özel All Star sezonunda, mevcut sezonun şampiyonluk adayı ile birlikte geçmiş dönemlerin sevilen 16 yarışmacısı yeniden MasterChef mutfağına adım atacak. Altın Kupa mücadelesinde yarışacak kadro şu şekilde:

16 YARIŞMACI ALTIN KUPA İÇİN KIYASIYA MÜCADELE EDECEK

MasterChef ekibi, sezon finali heyecanı devam ederken yarışmaya farklı bir soluk getirecek özel bir konsept hazırladı. Önceki sezonların güçlü isimleri ve iddialı finalistleri bu kez Altın Kupa All Star unvanı için tezgâh başına geçecek.

Altın Kupa'da yarışacak isimler:

MASTERCHEF ALTIN KUPA'DA 4 ŞEF Mİ OLACAK?

Altın Kupa All Star sezonunda jüri sayısının dörde çıkarılacağı yönündeki sosyal medya iddialarıyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmış değil. Yeni bilgiler geldikçe güncellemeler paylaşılacaktır.

