TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Üçüncü grupta mücadele eden yarışmacılar, beyaz önlüğü kazanarak ana kadroya adını yazdırabilmek için şeflerin karşısına çıktı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleşen iki aşamalı mücadelede ilk turu geçen isimler final etabında yarıştı. Peki, MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu? Detaylar...

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 15. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'nın son bölümünde yarışmacılar, ana kadroya yükselebilmek için iki farklı etapta mücadele etti.

İlk etapta şeflerin istediği görevi başarıyla tamamlayan yarışmacılar final turuna yükselmeye hak kazandı. Final etabında ise Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, yarışmacılardan belirlenen süre içerisinde ekler tatlısı hazırlamalarını istedi.

Süre sonunda hazırlanan tabaklar şefler tarafından tek tek değerlendirildi. Yapılan puanlamanın ardından gecenin son iki ismi Gül ve Buse oldu.

Şeflerin son kararını açıklamasıyla birlikte Gül, MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadroya katılmaya hak kazanan 15. yarışmacı oldu. Böylece Gül, beyaz önlüğün sahibi olarak MasterChef ana kadrosundaki yerini aldı.

FİNAL ETABINDA EKLER HAZIRLANDI

Programın final aşamasında yarışmacılardan klasik pastacılık ürünlerinden biri olan ekler tatlısını hazırlamaları istendi. Verilen süre boyunca tüm yarışmacılar, en başarılı tabağı ortaya koyabilmek için mutfakta çalışmalarını sürdürdü.

Hazırlanan tabaklar, şefler tarafından lezzet, teknik uygulama ve sunum kriterleri doğrultusunda değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda finale kalan iki isim Gül ile Buse olurken, gecenin kazananı Gül olarak açıklandı.

2026 MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

Ana kadro seçmelerinde şimdiye kadar beyaz önlüğü almaya hak kazanan yarışmacılar şu şekilde sıralandı:

Furkan

Eylül

Çağatay

Onur

Hilal

Sercan

Ayla

Nurten

Şadi

Burçin

Tolga

Muhammed

Ayşe

Gül

Gül'ün ana kadroya katılmasıyla birlikte MasterChef Türkiye 2026 sezonunda şu ana kadar ana kadroya giren yarışmacı sayısı 15 oldu. Yarışmada ana kadro şekillenmeye devam ederken, ilerleyen bölümlerde kalan yarışmacılar da beyaz önlüğü kazanabilmek için şeflerin karşısına çıkmayı sürdürecek.