Maruf Güneş, iş dünyasındaki faaliyetleri ve Galatasaray Spor Kulübü ile olan bağlantılarıyla tanınan isimlerden biridir. Peki, Maruf Güneş kimdir, ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Maruf Güneş kaç yaşında, nereli? Detaylar...

MARUF GÜNEŞ KİMDİR?

Türkiye’de iş dünyası ve spor camiasındaki faaliyetleriyle tanınan isimlerden biri olan Maruf Güneş, özellikle inşaat, enerji, turizm ve liman işletmeciliği alanlarında yaptığı çalışmalarla gündeme gelmiştir. 1983 yılında Şanlıurfa’da dünyaya gelen Güneş, eğitim hayatının ardından iş dünyasında aktif rol almış ve Güneş Grup bünyesinde yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

Maruf Güneş’in kariyer süreci yalnızca ticari faaliyetlerle sınırlı kalmamış, aynı zamanda spor alanında da çeşitli görevlerle kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Galatasaray Spor Kulübü üyeliği ve kulüp yönetimindeki görevleriyle spor camiasında da bilinen bir isim olmuştur.

Son dönemde ise profesyonel futbol kulüplerinde görev alan bazı yöneticilere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında adı geçen kişiler arasında yer almasıyla gündeme gelmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında bazı kulüp yöneticileri hakkında işlem yapıldığı açıklanmıştır. Maruf Güneş hakkında ise yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine yönelik 48 kupon oynadığı değerlendirildiği bilgisi paylaşılmıştır. Söz konusu durum soruşturma kapsamında değerlendirilen bir iddia niteliğindedir.

MARUF GÜNEŞ KAÇ YAŞINDA?

Maruf Güneş, 1983 yılında doğmuştur. 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

MARUF GÜNEŞ NERELİ?

Maruf Güneş, Şanlıurfa doğumludur.

1983 yılında Şanlıurfa’da dünyaya gelen Güneş, ilk eğitim yıllarının ardından kariyer yolculuğunu farklı şehirlerde ve ülkelerde sürdürmüştür. Ankara’da lise eğitimi alan Maruf Güneş, daha sonra İngiltere’de eğitim görmüş ve üniversite öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Şanlıurfa kökenli iş insanları arasında gösterilen Güneş, ticari faaliyetlerini Türkiye merkezli olarak sürdürmektedir.

MARUF GÜNEŞ NE İŞ YAPIYOR?

Maruf Güneş, iş dünyasında özellikle inşaat, enerji, turizm ve liman işletmeciliği sektörlerindeki çalışmalarıyla bilinmektedir.

2008 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Güneş, aynı yıl itibarıyla Güneş Grup bünyesinde görev almaya başlamıştır. Günümüzde Güneş Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüttüğü belirtilmektedir.

Faaliyet gösterdiği sektörler arasında:

İnşaat projeleri,

Enerji yatırımları,

Turizm faaliyetleri,

Liman işletmeciliği

yer almaktadır.

Maruf Güneş, ticari çalışmalarının yanı sıra akademik ve sosyal alanlarda da çeşitli görevlerde bulunmuştur. Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği görevini üstlendiği, ayrıca Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurul üyeliği ve Galatasaray Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı üyeliğinin bulunduğu bilgisi yer almaktadır.

MARUF GÜNEŞ SERVETİ NE KADAR?

Maruf Güneş’in güncel servetinin ne kadar olduğuna ilişkin kamuya açık ve doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

Güneş Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Maruf Güneş’in; inşaat, enerji, turizm ve liman işletmeciliği gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir iş insanı olduğu bilinmektedir. Ancak şirket değerleri, kişisel mal varlığı veya toplam servetine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı için kesin bir rakam vermek mümkün değildir.

İş dünyasında yer alan birçok kişi gibi Maruf Güneş’in de ekonomik durumu hakkında çeşitli tahminler bulunabilse de, doğrulanmamış rakamların gerçek bilgi olarak değerlendirilmemesi gerekir.

MARUF GÜNEŞ’İN EĞİTİM HAYATI VE KARİYER YOLCULUĞU

Maruf Güneş’in eğitim geçmişi Türkiye ve yurt dışındaki farklı kurumları kapsamaktadır.

Eğitim hayatındaki önemli aşamalar şu şekildedir:

2000 yılında Ankara Arı Fen Lisesi’nden mezun oldu.

2002 yılında İngiltere’de Bournemouth and Poole College’de Business and Management eğitimi aldı.

2008 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından iş hayatına yönelen Güneş, Güneş Grup bünyesinde yönetici olarak görev almaya başladı. Şirketin farklı sektörlerdeki faaliyetlerinde yönetim sorumlulukları üstlendi.

MARUF GÜNEŞ VE GALATASARAY ÜYELİĞİ

Maruf Güneş, Galatasaray Spor Kulübü ile olan bağlantılarıyla da bilinen isimlerden biridir.

Kendisinin:

16515 numaralı Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurul üyeliği,

1401 numaralı Galatasaray Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı üyeliği

bulunduğu belirtilmektedir.

Spor alanındaki çalışmaları kapsamında kulüp yönetiminde de görev alan Güneş’in adı, son dönemde futbol dünyasına yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında gündeme gelmiştir.

MARUF GÜNEŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin de dahil olduğu yeni bir bahis soruşturması yürütülmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, aralarında profesyonel liglerde görev yapan kulüp yöneticilerinin bulunduğu 19 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve 17 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştır.

Bu soruşturma kapsamında Maruf Güneş’in de adı geçen kişiler arasında yer aldığı belirtilmiştir. Güneş hakkında, yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine yönelik 48 kupon oynadığı değerlendirildiği bilgisi paylaşılmıştır.

Söz konusu bilgiler soruşturma kapsamında değerlendirilen iddialardır. Resmî makamlar veya yargı süreçleri tarafından kesinleşmiş bir karar açıklanmadan herhangi bir kişi hakkında kesin hüküm ifade eden değerlendirmelerde bulunulamaz.