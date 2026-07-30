Marmaris deprem mi oldu, Muğla deprem mi oldu SON DAKİKA?

Muğla'da deprem mi oldu, Marmaris'te son dakika deprem kaç büyüklüğünde gerçekleşti? Sorularına yanıt arayan vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan güncel deprem bilgilerine odaklandı. Marmaris açıklarında kaydedilen depremin saat kaçta meydana geldiği, büyüklüğü ve olası etkilerine ilişkin tüm gelişmeler kamuoyu tarafından yakından izlenirken, resmi kurumlardan gelecek yeni açıklamalar da takip ediliyor.

MARMARİS'TE PEŞ PEŞE DEPREM! MUĞLA GECE SAATLERİNDE İKİ KEZ SALLANDI

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gece saatlerinde peş peşe meydana gelen iki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD'ın paylaştığı verilere göre Marmaris kıyılarında yaklaşık iki saat arayla 3,5 ve 3,9 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. İlk belirlemelere göre depremler nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

İLK DEPREM GECE YARISI MEYDANA GELDİ

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre ilk deprem saat 00.00'da meydana geldi. Marmaris'e 11,48 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü. Kısa süreli hissedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de vatandaşlar tarafından fark edildi.

İKİ SAAT SONRA 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM

Gece saatlerindeki hareketlilik ikinci depremle devam etti. Saat 02.00'de kaydedilen depremin büyüklüğü 3,9 olarak açıklandı. AFAD verilerine göre sarsıntı Marmaris'e 12,58 kilometre uzaklıkta ve yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Peş peşe meydana gelen depremlerin ardından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir hasar, yaralanma veya can kaybı tespit edilmedi. Yetkililer, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve şu ana kadar olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi.

AFAD VERİLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Marmaris açıklarında yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar AFAD ve ilgili resmi kurumların açıklamalarını yakından takip ediyor. Uzmanlar, Ege Bölgesi'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle benzer büyüklükte sarsıntıların zaman zaman görülebileceğini belirtiyor. Yetkililer ise vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri gerektiğini vurguluyor.