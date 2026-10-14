Marmaray intihar SON DAKİKA! Marmaray'da intihar mı oldu? Üsküdar Marmaray'da intihar eden kim, kimliği açıklandı mı?

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İstanbul Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda meydana gelen üzücü olayın ardından tren seferlerinde aksama yaşandı. Marmaray'dan yapılan açıklamada, seferlerin bir süre tek hat üzerinden gerçekleştirildiği bildirilirken, daha sonra çift hat işletmeciliğine geçildiği duyuruldu. Peki, Marmaray'da intihar mı oldu? Üsküdar Marmaray'da intihar eden kim, kimliği açıklandı mı? Detaylar...

MARMARAY İNTİHAR SON DAKİKA!

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Marmaray İstasyonu'nda intihar olayı meydana geldi. Olayın ardından tren seferlerinde aksama yaşanırken, Marmaray yönetimi yolcuları seferlerdeki gecikmeler konusunda bilgilendirdi.

MARMARAY'DA İNTİHAR MI OLDU?

İstanbul Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda yaşanan olay, sefer düzenlemelerine ilişkin açıklamayla duyuruldu. Marmaray'ın ilk bilgilendirmesinde, istasyonda meydana gelen üzücü olay nedeniyle tek hat işletmeciliğine geçildiği ve tren seferlerinde gecikmeler yaşandığı ifade edildi.

Olayın ardından Marmaray seferlerinin işleyişinde geçici bir değişikliğe gidildi. Yapılan ikinci bilgilendirmede, trenlerin çift hat üzerinden işletilmeye başlandığı açıklanırken, tren trafiğini düzenleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Marmaray tarafından paylaşılan açıklamalarda olayın ayrıntılarına ilişkin ek bir bilgi verilmedi.

ÜSKÜDAR MARMARAY'DA İNTİHAR EDEN KİM, KİMLİĞİ AÇIKLANDI MI?

Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda meydana gelen olayın ardından, olayda hayatını kaybeden kişinin kimliğine ilişkin Marmaray tarafından yapılan açıklamalarda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Açıklamalar, seferlerde yaşanan aksama ve tren işletmeciliğindeki değişikliklerle sınırlı kaldı.

MARMARAY'DAN İKİ AÇIKLAMA

Marmaray, Üsküdar İstasyonu'nda yaşanan olayın ardından yolcuları seferlerdeki değişiklikler hakkında iki ayrı açıklamayla bilgilendirdi.

İlk açıklamada, istasyonda yaşanan üzücü olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapıldığı ve seferlerde gecikmeler yaşandığı bildirildi. Açıklamada, yolcuların alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmelerinin önemine dikkat çekildi.

İkinci açıklamada ise Marmaray trenlerinin çift hat üzerinden işletilmeye başlandığı duyuruldu. Tren trafiğini düzenleme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.