Mark van Bommel kimdir? Türkiye'nin rakibi Belçika'nın hocası hangi takımları çalıştırdı?

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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım 2026 akşamı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda Belçika'yı ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayan maçta rakip kulübede, Belçika'yı dört ay önce devralan ve futbolculuğunda Barcelona ile Şampiyonlar Ligi kazanan Hollandalı Mark van Bommel oturuyor.

MARK VAN BOMMEL BELÇİKA'NIN BAŞINA NE ZAMAN GEÇTİ?

Mark van Bommel, Belçika Milli Takımı'nın başına 24 Temmuz 2026'da geçti. Belçika Futbol Federasyonu, Hollandalı teknik direktörün takımı 2028 Avrupa Şampiyonası'na kadar çalıştıracağını açıkladı.

Van Bommel, Rudi Garcia'nın yerini aldı. Belçika 2026 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde İspanya'ya 2-1 yenilince Garcia'nın sözleşmesi yenilenmedi. Yeni teknik heyette yardımcı antrenör olarak Boudewijn Zenden ile Maarten Martens görev alıyor; ekipte Reinier Robbemond da var.

Türkiye maçı için açıklanan 26 kişilik kadroda Süper Lig'den iki oyuncu bulunuyor: Fenerbahçe'nin golcüsü Romelu Lukaku ve Beşiktaş forması giyen Leandro Trossard. Napoli'de oynayan Kevin De Bruyne de listede.

MARK VAN BOMMEL KİMDİR?

Mark van Bommel, Hollandalı eski orta saha oyuncusu ve teknik direktör. Oynadığı dört ülkenin hepsinde lig şampiyonluğu yaşadı, Hollanda Milli Takımı'nda 2000-2012 arasında 79 maça çıkıp 10 gol attı ve 2010 Dünya Kupası'nda finale kalan kadronun içindeydi. Hollanda o finali İspanya'ya 1-0 kaybetti.

MARK VAN BOMMEL KAÇ YAŞINDA?

22 Nisan 1977'de doğan Mark van Bommel 49 yaşında.

MARK VAN BOMMEL NERELİ?

Mark van Bommel, Hollanda'nın Maasbracht kasabasında doğdu. Profesyonel kariyerine 1992'de Fortuna Sittard'da başladı.

MARK VAN BOMMEL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mark van Bommel; Fortuna Sittard (1992-1999), PSV (1999-2005), Barcelona (2005-2006), Bayern Münih (2006-2011), Milan (2011-2012) ve yeniden PSV (2012-2013) formalarını giydi.

PSV ile dört Eredivisie şampiyonluğu kazandı. Barcelona'da yalnız bir sezon kaldı, o sezon hem La Liga'yı hem 2005-06 Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Bayern Münih'te iki kez Bundesliga şampiyonu olduktan sonra Milan'a geçti ve İtalya'da da Serie A'yı aldı.

MARK VAN BOMMEL HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Mark van Bommel'in teknik direktörlükteki ilk durağı PSV oldu: 22 Haziran 2018'de göreve geldi, 16 Aralık 2019'da görevden alındı. Haziran 2021'de Wolfsburg'un başına geçti. Orada da uzun kalamadı; 24 Ekim 2021'de görevine son verildi.

Belçika'daki ilk işi Royal Antwerp'ti. 26 Mayıs 2022'de kulübe gelen Van Bommel, 2022-23 sezonunda Belçika Pro Ligi ile Belçika Kupası'nı kazandı ve sözleşmesi Haziran 2024'te sona erince Antwerp'ten ayrıldı.

MARK VAN BOMMEL EVLİ Mİ?

Mark van Bommel evli; eşi Andra, Hollanda Milli Takımı'nda kendisini çalıştıran Bert van Marwijk'in kızı. Çiftin üç çocuğu var.