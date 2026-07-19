Dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Diego Maradona'nın hayatı kadar ölümü de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. "Maradona öldü mü, Maradona neden öldü?" soruları özellikle arama motorlarında sıkça gündeme gelirken, efsane futbolcunun ölüm süreci ve resmi açıklamalar yeniden araştırılıyor. İşte Diego Maradona'nın ölüm nedeni ve olayın perde arkasına dair merak edilen bilgiler.

MARADONA ÖLDÜ MÜ?

Arjantin futbolunun efsane isimlerinden Diego Maradona, 25 Kasım 2020 tarihinde 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol tarihinin en büyük oyuncuları arasında gösterilen Maradona'nın vefatı, yalnızca Arjantin'de değil tüm dünyada büyük üzüntü yarattı. Aradan geçen yıllara rağmen "Maradona öldü mü, Maradona neden öldü?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor.

MARADONA NEDEN ÖLDÜ?

Diego Maradona'nın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklandı. Resmi raporlara göre efsane futbolcu, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Maradona, ölümünden kısa süre önce beynindeki kan pıhtısı nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirmiş ve taburcu olduktan sonra evinde tedavi sürecine alınmıştı. Ancak sağlık durumunun kötüleşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

MARADONA'NIN ÖLÜMÜ DÜNYAYI YASA BOĞDU

Maradona'nın vefat haberi futbol camiasında ve spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Arjantin hükümeti, efsane futbolcunun ölümünün ardından ülkede üç günlük ulusal yas ilan etti. Dünyanın birçok kulübü, futbolcu ve spor otoritesi yayımladıkları mesajlarla Maradona'yı anarken, milyonlarca taraftar da sosyal medya üzerinden taziye paylaşımlarında bulundu.

MARADONA'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diego Maradona'nın ölümünün ardından sağlık ekibinin ihmali olup olmadığına ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen incelemelerde, Maradona'nın tedavi sürecinde görev alan sağlık çalışanlarının uygulamaları mercek altına alındı. Dosya kapsamında hazırlanan raporlar ve mahkeme süreci uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

DİEGO MARADONA KİMDİR?

30 Ekim 1960'ta Arjantin'in Buenos Aires kentinde doğan Diego Armando Maradona, futbol tarihinin en başarılı oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Kariyerinde Boca Juniors, Barcelona ve Napoli gibi önemli kulüplerde forma giyen Maradona, özellikle 1986 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i şampiyonluğa taşıyan performansıyla hafızalara kazındı. Attığı "Tanrı'nın Eli" golü ve üstün futbol yeteneğiyle spor tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

MARADONA'NIN MİRASI YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR

Diego Maradona, futbol sahalarında sergilediği başarılar ve kazandığı kupalarla milyonlarca kişiye ilham vermeyi sürdürüyor. Ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hayatı, kariyeri ve vefatına ilişkin gelişmeler futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. "Maradona öldü mü, Maradona neden öldü?" soruları da bu ilginin en çok aranan başlıkları arasında yer almayı sürdürüyor.