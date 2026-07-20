Şanlıurfa'da baraj göletine giren 2 kız kardeş boğuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalarının yanına tatile gelen 2 kız kardeş, girdikleri Atatürk Baraj Göleti'nde boğuldu.

İstanbul'dan ilçeye bağlı kırsal Börüncek Mahallesi'nde bulunan akrabalarının yanına tatil için gelen Mervenur Çakırtaş (15) ve Edanur Çakırtaş (12) kardeşler, serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, ŞUAK ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan 2 kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi.