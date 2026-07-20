Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu

Türkiye ve Avrupa genelinde etkisini artıran bunaltıcı sıcaklar hayatı olumsuz etkilerken, Batman'ın Sason ilçesindeki 3 bin rakımlı Mereto Dağı, serinlemek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Temmuz ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte Mereto Dağına çıkan vatandaşlar, zirvede halen erimemiş yaklaşık 4 metreyi aşan kar kütlelerinin arasında serinlemenin keyfini yaşadı. Vatandaşlar, kar yığınlarının içerisine tünel şeklinde oydukları doğal alanlarda dinlenerek sıcak havadan uzaklaştı. Dışarıda bunaltıcı sıcaklıklar etkisini sürdürürken, kar tünellerindeki serin hava ziyaretçilere adeta doğal bir klima ortamı sundu. Yaz mevsiminin en sıcak günlerinde bile zirvesindeki kar örtüsünü koruyan Mereto Dağı, hem eşsiz manzarası hem de doğal serinliğiyle bölgenin dikkat çeken turizm noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, temmuz ayında karın içinde vakit geçirmenin farklı bir deneyim olduğunu belirterek, doğaseverleri ve serinlemek isteyenleri Mereto Dağının eşsiz güzelliklerini görmeye davet etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı