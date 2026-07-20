Magyar'dan efsanevi satranççıya cumhurbaşkanlığı teklifi

Macaristan Başbakanı Péter Magyar, satranç tarihinin en başarılı kadın sporcusu kabul edilen Judit Polgár’a ülkenin cumhurbaşkanlığı görevini teklif edeceğini açıkladı. Parlamentoda kabul edilen anayasa değişikliğinin ardından gelen bu sürpriz hamlede Magyar, 49 yaşındaki efsanevi büyük ustanın ulusun birliğini temsil edecek en doğru isim olduğunu belirtti.

"HER MACAR'IN GURUR DUYACAĞI BİR LİDER"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Başbakan Magyar, Pazartesi günü Polgár ile bir araya gelerek resmi adaylık teklifini ileteceğini duyurdu. Macaristan’ın birlik ve barışa ihtiyacı olduğunu vurgulayan Magyar, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı bir iş ya da çalışma yeri değil, en yüce hizmet makamıdır. Görevi, her Macar’a hizmet etmek ve herkesi temsil etmektir. Sayın Polgár’ın ünü siyasi bağlantılarından değil; olağanüstü yeteneğinden, çalışkanlığından ve dürüstlüğünden geliyor. Ülkemizin, her Macar’ın gurur duyabileceği bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var."

SİYASİ DEĞİŞİM VE ANAYASA HAMLESİ

Bu sürpriz teklif, mevcut Cumhurbaşkanı Tamás Sulyok’un görev süresini resmen sona erdiren anayasa değişikliğini imzalamasının hemen ardından geldi. Péter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi’nin çoğunlukta olduğu parlamento tarafından kabul edilen düzenleme, ülkede eski yönetimin bürokrasideki etkisini azaltmaya yönelik siyasi adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

SATRANÇ TARİHİNE GEÇEN EFSANEVİ KARİYER

Kardeşleri Zsuzsa ve Zsófia ile birlikte 1988 Satranç Olimpiyatı’nda Macaristan’ı şampiyonluğa taşıyarak Sovyetler Birliği’nin dominasyonuna son veren Judit Polgár, tüm zamanların en iyi kadın satranç oyuncusu olarak gösteriliyor. Polgár, satranç dünyasında "Süper Büyükusta" seviyesi kabul edilen 2700 ELO reyting eşiğini aşabilen tek kadın sporcu ünvanını halen elinde bulunduruyor.