Manisa'daki okul saldırısını gerçekleştiren H.O'nun babası, annesi ve dedesi kimdir, neden gözaltına alındılar?

Manisa okul saldırısına ilişkin soruşturma devam ederken, olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan H.O'nun aile üyeleri gündeme geldi. H.O'nun babası, annesi ve dedesinin neden gözaltına alındığı merak ediliyor. Peki, Manisa okul saldırısını yapan H.O'nun babası, annesi ve dedesi kimdir, neden gözaltına alındılar? Detaylar...

MANİSA OKUL SALDIRISI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul binası dışında öğrencilerin bulunduğu sokakta silahlı saldırı meydana geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıda 2'si ağır 11 öğrencinin yaralandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren çocuğun kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı belirtilirken, olay kapsamında anne, baba ve dede hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.

OKUL SALDIRISINI YAPAN H.O'NUN BABASI ANNESİ VE DEDESİ KİMDİR?

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasında, saldırıyı gerçekleştiren çocuğun anne, baba ve dedesinin gözaltına alındığı belirtildi. Ancak verilen resmi açıklamada anne, baba ve dedenin isimleri, yaşları, meslekleri veya diğer kişisel bilgileriyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Bu nedenle H.O'nun babası, annesi ve dedesinin kim olduğuna ilişkin resmi açıklamada yer almayan herhangi bir bilginin doğrulanması mümkün değil.

Bakan Gürlek, saldırı sonrasında anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dedenin de gözaltına alındığını açıkladı.

H.O'NUN BABASI ANNESİ VE DEDESİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili açıklamasında anne, baba ve dedenin gözaltına alınma gerekçesine ilişkin soruşturmanın kapsamını açıkladı. Gürlek, ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumluluklara dikkat çekerken, saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiğinin ve silahın hangi koşullarda muhafaza edildiğinin araştırıldığını belirtti.

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alındı. Anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri de soruşturma kapsamında inceleniyor.

Akın Gürlek'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Çocuklarımızın güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir ihmalin, hiçbir sorumsuzluğun görmezden gelinmesi mümkün değildir. Yakın zamanda öncülük ettiğimiz yasal düzenleme ile ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumlulukları daha açık ve güçlü hâle getirmiştik. Bu kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır. Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden bu olayın üzerine hukuk içinde ve kararlılıkla gidilecek; sorumluluğu bulunanlar titizlikle tespit edilecek, hiçbir ihmal gözardı edilmeyecektir. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde hem adli süreci hem de yaralı öğrencilerimizin durumunu hassasiyetle takip ediyoruz. Yaralı öğrencilerimize bir kez daha acil şifalar diliyoruz."

MANİSA OKUL SALDIRISINDA SORUŞTURMA SÜRECİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in verdiği bilgilere göre olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Başsavcının koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.

Gürlek, saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocuğun kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma kapsamında saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları ve anne ile babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri araştırılıyor.

Ayrıca olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında çok yönlü ve titizlikle incelendiği bildirildi.

11 ÖĞRENCİ YARALANDI

Bakan Gürlek, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul binası dışında, öğrencilerin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır olmak üzere 11 öğrencinin yaralandığını açıkladı.

Gürlek, saldırının ardından yürütülen adli sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda 2’si ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor; ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmış, Başsavcımızın koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır."