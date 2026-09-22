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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahla ateş açılması paniğe neden oldu. Olayda öğrencilerin yaralandığı yönünde ihbar yapılırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Peki, Manisa Turgutlu'da okula kim saldırdı, kimliği açıklandı mı? Detaylar haberimizde.

MANİSA TURGUTLU OKUL SALDIRISI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde bir lisenin önünde silahla ateş açılması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin gerçekleştirdiği belirtilen olay sırasında öğrencilerin yaralandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle okulun önünde silahla etrafa rastgele ateş açtı.

Silahlı saldırı sırasında öğrencilerin yaralandığı yönünde ihbar yapılmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekipler, olayın ardından okul çevresinde çalışma başlattı.

MANİSA TURGUTLU' OKULA KİM SALDIRDI?

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise önünde silahla ateş açan kişinin kimliği henüz belirlenmedi. Edinilen ilk bilgilere göre kimliği bilinmeyen kişi, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde silahla etrafa rastgele ateş açtı.

Olayın nedeni ve saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

LİSE ÖNÜNDE SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Turgutlu ilçesindeki olay, Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşandı. Sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin okulun önünde silahla etrafa rastgele ateş açtığı bildirildi.

İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği henüz belirlenemedi. Olayın hangi nedenle meydana geldiğine ilişkin de henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

YARALI ÖĞRENCİLER OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Silahla ateş açılması sırasında öğrencilerin yaralandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin olayla ilgili müdahalesi sürerken, yaralandığı bildirilen öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Olayın ardından bölgeye ulaşan ekipler, okul çevresinde çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili olarak saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği, silahla ateş açılmasının nedeni ve yaralandığı bildirilen öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.