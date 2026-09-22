Haberler

Manisa Turgutlu'da hangi okula saldırı oldu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Turgutlu'da hangi okula saldırı oldu?
Güncelleme:
+217 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin ateş açtığı olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Peki, Manisa Turgutlu'da hangi okula saldırı oldu? Manisa Turgutlu okul saldırısı son dakika gelişmeleri haberimizde

Turgutlu'da sabah saatlerinde bir okulun önünde silah sesleri yükseldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin etrafa ateş açtığı olayla ilgili ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Peki,  Manisa Turgutlu'da hangi okula saldırı oldu? Detaylar haberimizde.

MANİSA TURGUTLU SON DAKİKA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde bir lisenin önünde silahlı saldırı meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin okul çevresinde silahla etrafa rastgele ateş açtığı bildirildi. Saldırı sırasında öğrencilerin yaralandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapılırken, olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MANİSA TURGUTLU'DA HANGİ OKULA SALDIRI OLDU?

Olay, saat 08.00 sıralarında Turgutlu ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle okulun önünde silahla etrafa rastgele ateş açtı.

Silahlı saldırının ardından öğrencilerin yaralandığı yönünde ihbar yapılması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

YARALI ÖĞRENCİLER OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Silahlı saldırı sırasında öğrencilerin yaralandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sürerken, yaralı öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Olayın ardından bölgeye ulaşan ekipler çalışma başlattı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin de müdahalesi devam ediyor.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği ve olayın nedeni henüz belirlenemezken, olay yerindeki ekiplerin incelemeleri sürüyor. Yaralı öğrencilerin durumuna ilişkin de henüz yeni bir bilgi paylaşılmadı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi

Terminatör dövüşü gerçek oldu: Rakibini yerden yere vurdu
Icardi'ye şok ceza! 2099'a kadar men edildi

Icardi'ye 2099'a kadar men cezası
Çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı AK Parti'ye geçmek için gün sayıyor

Mecliste dengeler değişiyor! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyorlar

Roland Sallai, Macaristan'ın aday kadrosundan çıkarıldı

G.Saray'da bir sakatlık daha! Milli takım kadrosundan apar topar çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur

AK Partili Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok konuşulacak çağrı

ABD Büyükelçisi Barrack'tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak

"Türkiye çok önemli ortak" dedi, S-400'de topu oraya attı
FETÖ'de evlilikler de 'örgüt kriterine' göre! Fotoğraflı aday havuzu deşifre oldu, 9 gözaltı

Örgüt kriterine göre izdivaç! Fotoğraflı aday havuzu deşifre oldu
Alo Adalet 135 tüm Türkiye'ye geliyor! 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek

Milyonları ilgilendiren uygulama tüm Türkiye'de devreye alınıyor
Doç. Dr. Selçuk Özdağ'ın dikkat çeken Meclis karnesi! Rakamlar tek tek ortaya çıktı

Vekilin karnesi dikkat çekti: 37 kanun teklifi, 528 soru önergesi...
Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum

Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum
İngiltere'den Suudi Arabistan'a 'Husi' desteği

Terlikli savaşçılara karşı Suudilere 'süreli' destek