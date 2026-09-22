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Turgutlu'da sabah saatlerinde bir okulun önünde silah sesleri yükseldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin etrafa ateş açtığı olayla ilgili ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Peki, Manisa Turgutlu'da hangi okula saldırı oldu? Detaylar haberimizde.

MANİSA TURGUTLU SON DAKİKA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde bir lisenin önünde silahlı saldırı meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin okul çevresinde silahla etrafa rastgele ateş açtığı bildirildi. Saldırı sırasında öğrencilerin yaralandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapılırken, olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MANİSA TURGUTLU'DA HANGİ OKULA SALDIRI OLDU?

Olay, saat 08.00 sıralarında Turgutlu ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle okulun önünde silahla etrafa rastgele ateş açtı.

Silahlı saldırının ardından öğrencilerin yaralandığı yönünde ihbar yapılması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

YARALI ÖĞRENCİLER OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Silahlı saldırı sırasında öğrencilerin yaralandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sürerken, yaralı öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Olayın ardından bölgeye ulaşan ekipler çalışma başlattı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin de müdahalesi devam ediyor.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği ve olayın nedeni henüz belirlenemezken, olay yerindeki ekiplerin incelemeleri sürüyor. Yaralı öğrencilerin durumuna ilişkin de henüz yeni bir bilgi paylaşılmadı.