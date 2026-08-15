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Manisa Salihli patlama SON DAKİKA! Salihli oksijen tesisi patlama kaç ölü, kaç yaralı var?

Manisa Salihli patlama SON DAKİKA! Salihli oksijen tesisi patlama kaç ölü, kaç yaralı var?
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Manisa’nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren oksijen dolum tesisinde yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı olay, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Atatürk Mahallesi’ndeki tesiste çıkan yangına ekipler müdahale ederken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. eki, Salihli oksijen tesisi patlama kaç ölü, kaç yaralı var? Detaylar...

Manisa’nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren bir oksijen dolum tesisinde yangın çıktı. Peki, Salihli oksijen tesisi patlama kaç ölü, kaç yaralı var? Detaylar haberimizde.

MANİSA SALİHLİ PATLAMA SON DAKİKA!

Olay, Salihli’nin Atatürk Mahallesi’nde bulunan oksijen dolum tesisinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tesiste etkili oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle tesisin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, ekipler bölgede yoğun çalışma yürüttü. Zaman zaman meydana gelen patlamalar nedeniyle çalışmalar kontrollü şekilde sürdürüldü.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangından etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle oksijen dolum tesisinde hasar meydana gelirken, çevrede bulunan 3 otomobil de zarar gördü.

SALİHLİ OKSİJEN TESİSİ PATLAMA KAÇ ÖLÜ, KAÇ YARALI VAR?

Salihli’deki oksijen dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Yangının ardından tesiste yapılan kontroller sırasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden kişilerin, işletme sahibi Nazif Kavas ile tesis çalışanı Servet Ekiz olduğu tespit edildi.

Yaralanan 2 kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin tesisteki çalışmaları devam ediyor. Olayın çıkış nedeniyle ilgili ise verilen bilgilere göre henüz belirleme yapılmadı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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