Manisa okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Manisa'da okul yok mu (MANİSA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Manisa genelinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası veliler "12 Ocak Pazartesi Manisa'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle Spil Dağı eteklerinde ve yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımın aksaması üzerine Manisa Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika okul durumunu haberimizden anlık takip edebilirsiniz.

Manisa'da okul yok mu, 12 Ocak Pazartesi günü dersler iptal mi edildi? Ege üzerinden gelen soğuk hava dalgası binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Manisa Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Manisa okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

MANİSA HAVA DURUMU
Manisa: Gediz Ovası'nda Kar Yağışı ve Sert Soğuma

Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde yer alan Manisa, 12 Ocak sabahından itibaren kışın en sert yüzüyle karşılaşmaya hazırlanıyor. Hafta boyunca etkili olacak soğuk hava dalgası, özellikle tarım arazilerinde ve yüksek kesimlerde günlük yaşamı doğrudan etkileyecek meteorolojik olayları beraberinde getirecek.

12 Ocak: Kar Yağışı Kapıda Haftanın ilk günü olan 12 Ocak'ta Manisa genelinde hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 5 derece civarında ölçülürken, akşam saatlerinden itibaren termometrelerin eksi 1 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Özellikle Spil Dağı ve çevresinde kar kalınlığının artması beklenirken, şehir merkezinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar geçişleri görülecek. Nem oranının yüzde 80'lere çıkması, soğuğun daha keskin hissedilmesine yol açacak.

13-14 Ocak: Güneşli Ama Dondurucu Günler 13 Ocak Salı ve 14 Ocak Çarşamba günleri gökyüzü bulutlardan arınarak güneşli bir hal alacak. Ancak bu durum sıcaklıkların artacağı anlamına gelmiyor. Salı günü en yüksek sıcaklık 4 derece olurken, gece saatlerinde eksi 1 derecelik ayaz etkisini sürdürecek. Çarşamba günü ise sıcaklıklar kademeli olarak yükselmeye başlayacak ve gündüz 8 dereceye ulaşacak. Gökyüzünün açık olması, gece saatlerinde "radyasyonel soğuma" nedeniyle yer yer gizli buzlanma riskini artırabilir.

15-16 Ocak: Kademeli Isınma ve Puslu Hava Haftanın son iki gününde Manisa'da bahar provası yaşanacak. 15 Ocak Perşembe günü güneşli hava etkisini sürdürürken sıcaklık 11 dereceye çıkacak. 16 Ocak Cuma günü ise parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor ve termometreler 12 dereceyi gösterecek. Gece sıcaklıklarının 1 ila 3 derece arasında değişmesi, don riskini bir nebze azaltsa da sabah saatlerinde Gediz Ovası boyunca yoğun pus ve sis oluşumu görülebilir. Sürücülerin görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

MANİSA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
