Manisa okul saldırısı ölü ve yaralı sayısı SON DAKİKA! Manisa Turgutlu okul saldırında kaç yaralı var, ölü var mı?

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren çocuk ile anne, baba ve dedenin gözaltına alındığını açıklayan Gürlek, olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirtti. Peki, Manisa Turgutlu okul saldırında kaç yaralı var, ölü var mı? Detaylar...

MANİSA TURGUTLU OKUL SALDIRINDA KAÇ KİŞİ YARALANDI ÖLÜ VAR MI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul binasının dışında, öğrencilerin okullarına gittiği sokakta silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 2'si ağır olmak üzere 11 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerin durumuyla ilgili Gürlek, 2 öğrencinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Gürlek, yaralı öğrencilere acil şifa, ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saldırının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırıyı gerçekleştiren çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İKİ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın hemen ardından kapsamlı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Başsavcının koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre saldırıyı gerçekleştiren çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın adli süreci bu kapsamda devam ediyor.

ANNE, BABA VE DEDE DE GÖZALTINDA

Bakan Gürlek, çocukların güvenliği konusunda hiçbir ihmal ve sorumsuzluğun görmezden gelinmeyeceğini vurguladı. Ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin yakın zamanda yapılan yasal düzenlemeyi hatırlatan Gürlek, soruşturmanın bu yönüyle de sürdürüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda saldırganın anne ve babası ile saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dedesi de gözaltına alındı. Böylece saldırıyı gerçekleştiren çocukla birlikte gözaltındaki kişi sayısı 4'e yükseldi.

SİLAHIN ÇOCUĞUN ELİNE NASIL GEÇTİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği ve silahın muhafaza koşulları araştırılıyor. Anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri de soruşturmanın kapsamına alındı.

Gürlek ayrıca, olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddiaların da çok yönlü ve titizlikle araştırıldığını açıkladı.

“HİÇBİR İHMAL GÖZ ARDI EDİLMEYECEK”

Gürlek, çocukların güvenliğini tehdit eden olayın üzerine hukuk çerçevesinde gidileceğini ve sorumluluğu bulunanların tespit edileceğini belirtti. İlgili bakanlık ve kurumlarla koordinasyon içinde hem adli sürecin hem de yaralı öğrencilerin durumunun takip edildiğini ifade etti.

Böylece Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirilirken, saldırıyı gerçekleştiren çocuk ile anne, baba ve dede olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise iki Cumhuriyet savcısının görevlendirilmesiyle sürdürülüyor.