Manisa GDZ elektrik kesintisi! 6-7 Mart Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Mart günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

Akhisar

06 Mart 2026 tarihinde Akhisar ilçesinin Efendi Mahallesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 10.00 ile 13.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti 275. Sokak, 272. Sokak, 279. Sokak, 279/3. Sokak, 273. Sokak, 271. Sokak, 272/1. Sokak, 274. Sokak ve 272/2. Sokak çevresini etkileyecektir. Kesinti kimlik numarası 3651119'dur.

07 Mart 2026 tarihinde Akhisar ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Rahmiye Mahallesi'nde Rahmiye Köyü İç Yolu, Kayalıoğlu Mahallesi'nde Ova Evleri Küme Evleri, Kapaklı Mahallesi ile Moralılar Mahallesi'nde Beyoba Yolu çevresini kapsayacaktır. Kesinti kimlik numarası 3651573'tür.

Soma

06 Mart 2026 tarihinde Soma ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti Türkali Mahallesi'nde Türkali Köyü İç Yolu ve Kısacıklar Sokak, Ularca Mahallesi'nde Ularca Köyü İç Yolu, Uzuahır Sokak ve Merkez Sokak, Pirahmet Mahallesi'nde Pirahmet Sokak ve Pirahmet Köyü Yolu, Menteşe Mahallesi'nde Menteşe Köyü İç Yolu, Kobaklar Mahallesi'nde Kobaklar Köyü İç Yolu ve Kobaklar Köyü Yolu, Kiraz Mahallesi'nde Kiraz Köyü İç Yolu, Karaçam Mahallesi'nde Karaçam Köyü İç Yolu, Kaplan Mahallesi'nde Kaplan Köyü İç Yolu, Duğla Mahallesi'nde Duğla Köyü İç Yolu ve Bergama İvrindi Yolu, Devlethan Mahallesi, Çatalçam Mahallesi'nde Çatalçam Köyü İç Yolu ile Yayladalı Mahallesi'nde Yayladalı Köyü İç Yolu çevresini kapsayacaktır. Kesinti kimlik numarası 3647979'dur.

07 Mart 2026 tarihinde Soma ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Karaçam Mahallesi'nde Karaçam Köyü İç Yolu, Yayladalı Mahallesi'nde Yayladalı Köyü İç Yolu, Ularca Mahallesi'nde Uzuahır Sokak, Merkez Sokak ve Ularca Köyü İç Yolu, Türkali Mahallesi'nde Kısacıklar Sokak ve Türkali Köyü İç Yolu, Pirahmet Mahallesi'nde Pirahmet Sokak ve Pirahmet Köyü Yolu, Menteşe Mahallesi'nde Menteşe Köyü İç Yolu, Kobaklar Mahallesi'nde Kobaklar Köyü İç Yolu ve Kobaklar Köyü Yolu, Kiraz Mahallesi'nde Kiraz Köyü İç Yolu, Kaplan Mahallesi'nde Kaplan Köyü İç Yolu, Duğla Mahallesi'nde Duğla Köyü İç Yolu ve Bergama İvrindi Yolu, Devlethan Mahallesi ile Çatalçam Mahallesi'nde Çatalçam Köyü İç Yolu çevresini kapsayacaktır. Kesinti kimlik numarası 3647981'dir.

Turgutlu

07 Mart 2026 tarihinde Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 11.00 ile 14.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3651654'tür.

Yunusemre

06 Mart 2026 tarihinde Yunusemre ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında saat 09.00 ile 12.30 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Barbaros Mahallesi'nde Fatış Tımarı Küme Evleri ve Dolgunlar Küme Evleri ile Atatürk Mahallesi'nde Mağara Bahçe Küme Evleri ve 5943. Sokak çevresini kapsayacaktır. Kesinti kimlik numarası 3651160'tır.

06 Mart 2026 tarihinde Yunusemre ilçesinin Barbaros Mahallesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 13.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti Hafızlar Küme Evleri çevresini etkileyecektir. Kesinti kimlik numarası 3651162'dir.

07 Mart 2026 tarihinde Yunusemre ilçesine bağlı Sarınasuhlar Mahallesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 13.30 ile 17.30 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3652476'dır.