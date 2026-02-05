Manisa GDZ elektrik kesintisi! 5-6 Şubat Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 5 Şubat günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

GÖRDES / Manisa

5 Şubat 2026 tarihinde 09.00–17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Gördes ilçesine bağlı çok sayıda mahalle ve köyde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Gökçeler, Çıtak, Güneşli, Gülpınar, Fundacık, Efendili, Dutluca, Doğanpınar, Dereçiftlik, Deliçoban, Dargıl, Dalkara, Çiğiller, Çiçekli, Çatalarmut, Çağlayan, Boyalı, Börez, Benlieli, Beğenler, Beğel, Bayat, Balıklı, Akpınar, Dikilitaş, Evciler, Ulacık, Bayramşah, Bardakçı, Yeğenoba, Yayakırıldık, Pekmezci, Kömürcü, Kocakağan, Kavakalan, Hanpaşa, Hamitköy, Hacıibrahimler, Göcek, Dağdere, Azimli, Yeşilyurt, Yeniköy, Yakaköy, Ulgar, Tüpüler, Tepeköy, Şeyhyayla, Sarıaliler, Salur, Şahinkaya, Pınarbaşı, Oğulduruk, Uzunçam, Nakıpağa, Hüseyni Baba, Divan, Cuma, Beşeylül, Atatürk, Adnan Menderes, Malkoca, Malaz, Kuyucakkarapınar, Kuşluk, Kürekçi, Köseler, Korubaşı, Kobaklar, Kızıldam, Kıymık, Kıranköy, Kılcanlar, Kayacık, Kaşıkçı, Karayakup, Karayağcı, Karakeçili, Karaağaç, Kalemoğlu ve Kabakoz mahalle ve köyleri etkilenecektir.

AKHİSAR / Manisa

5 Şubat 2026 tarihinde 09.00–17.00 saatleri arasında Yenidoğan Mahallesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 11.00–17.00 saatleri arasında Kocakağan, İlyaslar, Dualar, Zeytinlibağ, Yenice, Yaykın, Tütenli, Söğütlü, Selçikli, Sarılar, Sağrakçı, Muştullar, Musalar, Musaca, Seyit Ahmet, Medar, Kurtulmuş, Kobaşdere, Kayganlı, Karaköy, Karabörklü, Kadıdağı, İsaca, Gökçeahmet, Dolmadeğirmen, Doğankaya, Dingiller, Çanakçı, Çamönü, Başlamış, Aşağıdolma ve Akkocalı mahalle ve köylerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ALAŞEHİR / Manisa

5 Şubat 2026 tarihinde 10.30–16.30 saatleri arasında Caberburhan Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 10.00–13.00 saatleri arasında Şeyh Sinan, Esentepe, Sarısu, Soğuksu, Hacıbey, Kozluca ve Sakarya mahallelerinde şebeke çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

5 Şubat 2026 tarihinde 10.00–17.00 saatleri arasında ise Göbekli, Horzumalayaka, Burhan, Çakaldoğanlar, Yağmurlar, Yeşilkavak, Çelikli, Damatlı, Kabazlı ve Kordon mahalle ve köylerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SARUHANLI / Manisa

5 Şubat 2026 tarihinde 09.00–15.00 saatleri arasında Tirkeş, Pınarbaşı, Hacımusa, Gözlet, Azimli, Apak, Taşdibi, Nuriye, Koyuncu ve İshakçelebi mahalle ve köylerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 10.00–16.00 saatleri arasında Kapaklı, Dilek, Kayışlar, Nuriye ve Tirkeş mahallelerinde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

TURGUTLU / Manisa

5 Şubat 2026 tarihinde 09.00–15.00 saatleri arasında Albayrak Mahallesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

YUNUSEMRE / Manisa

5 Şubat 2026 tarihinde 11.30–12.30 saatleri arasında Yeni Mahalle ve Yarhasanlar Mahallesi'nde kısa süreli elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 09.00–15.00 saatleri arasında Üçpınar Mahallesi'nin farklı sokak ve küme evlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

ŞEHZADELER / Manisa

5 Şubat 2026 tarihinde 09.00–12.00 saatleri arasında Selimşahlar Mahallesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

SALİHLİ / Manisa

5 Şubat 2026 tarihinde 09.00–16.59 saatleri arasında Kabazlı Mahallesi ve Yenipazar bölgesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.