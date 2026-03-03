Manisa GDZ elektrik kesintisi! 3-4-5 Mart Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 3 Mart günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

Şehzadeler

03 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Selimşahlar Mahallesi'nde, Akay Sokak, Yenişehirli Sokak, Akçam Sokak, Karaçam Sokak, Palmiye Sokak, İğde Sokak, Serap Sokak, Okul Sokak, Çınar Sokak, Akgün Sokak, Bülent Ecevit Sokak, Sümbül Sokak, Selvi Sokak, Salkım Sokak, Özen Sokak, Belediye Caddesi, Kayalar Sokak, Güven Sokak, Efe Sokak ve Akcan Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Selimşahlar Mahallesi genelinde kesinti yapılacaktır.

03 Mart 2026 tarihinde 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Selimşahlar Mahallesi Ardıç Sokak'ta elektrik kesintisi olacaktır.

04 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kalemli Mahallesi Kalemli Köyü İç Yolu, Kağan Mahallesi Kağan Sokak, Gökbel Mahallesi Gökbel Köyü İç Yolu, Belenyenice Mahallesi Belenyenice Köyü İç Yolu ve Karayenice Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Soma

03 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Duğla Mahallesi Duğla Köyü İç Yolu ve Bergama İvrindi Yolu, Çatalçam Mahallesi Çatalçam Köyü İç Yolu, Kiraz Mahallesi Kiraz Köyü İç Yolu, Yayladalı Mahallesi Yayladalı Köyü İç Yolu, Karaçam Mahallesi Karaçam Köyü İç Yolu, Pirahmet Mahallesi Pirahmet Sokak ve Pirahmet Köyü Yolu, Menteşe Mahallesi Menteşe Köyü İç Yolu, Kobaklar Mahallesi Kobaklar Köyü İç Yolu ve Kobaklar Köyü Yolu, Ularca Mahallesi Uzuhar Sokak, Merkez Sokak ve Ularca Köyü İç Yolu, Türkali Mahallesi Kısacıklar Sokak ve Türkali Köyü İç Yolu, Devlethan Mahallesi ile Kaplan Mahallesi Kaplan Köyü İç Yolu'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

03 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Cenkyeri Mahallesi'nde Can Sokak, Aşağı Pınar Sokak, Avcı Sokak, Selvi Sokak, Çividede Sokak, Akhisar Bergama Yolu, Bahçelievler Küme Evleri, Türkiye Kömür İşletmeleri Cenkyeri Lojmanları İç Yolu, Kılıç Sokak, Atatürk Caddesi, Gül Sokak, Ekin Sokak, Gülbahçe Sokak, Şükrü Saraçoğlu Yıldız Sokak, Şan Sokak, Şahin Sokak, Özay Sokak, Çetin Sokak, Simav Sokak, Pınar Sokak, Nizamoğlu Sokak, Nadir Hakkı Önen Caddesi, Muharrem Sokak, Erakıncı Sokak, Fatih Sokak, Güvercin Sokak, Huzur Sokak, Hürriyet Caddesi, Kanarya Sokak, Karcı Sokak, Madenci Sokak, Malazgirt Sokak, Manolya Sokak, Dövücü Sokak, Dutlu Kuyu Sokak, Cenk Caddesi, Cemal Ünal Caddesi ve Adnan Menderes Caddesi'nde kesinti olacaktır. Aynı saatlerde Hamidiye Merkez Mahallesi'nde Çerkez Hamidiye Köyü İç Yolu, Baraj Sokak, Demirci Sokak, Nuri Özet Sokak, Hamidiye Merkez Köyü Yolu, Okul Sokak, Dutlu Sokak, Çınar Sokak, Kambur Sokak, Cami Sokak, Ark Caddesi ve Beşik Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

04 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Bozarmut Mahallesi Bozarmut Köyü İç Yolu, Büyük Güney Mahallesi Büyük Güney Köyü Yolu ve Büyük Güney Köyü İç Yolu, Çavdır Mahallesi, Sultaniye Mahallesi Çerkez Sultaniye Köyü İç Yolu ve Sultaniye Sokak, Çevircek Mahallesi Çevircek Köyü İç Yolu, Deniş Mahallesi Deniş Sokak ve Deniş Köyü Yolu, Evciler Mahallesi Evciler Köyü İç Yolu ve Evciler Sokak, Karacakaş Mahallesi Karacakaş Köyü İç Yolu, Kayrakaltı Mahallesi Kayrakaltı Caddesi ve Kayrakaltı Köyü İç Yolu, Kozluören Mahallesi, Küçük Güney Mahallesi Küçük Güney Köyü İç Yolu, Tabanlar Mahallesi Tabanlar Köyü İç Yolu, Tekeli Işıklar Mahallesi Tekeli Işıklar Köyü İç Yolu ve Türkpiyala Mahallesi Türkpiyala Köyü İç Yolu'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Alaşehir

03 Mart 2026 tarihinde 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Çakırcaali Mahallesi Çakırcaali Sokak ve Alaşehir Eşme Yolu, Ilıca Mahallesi Denizli Akhisar Yolu, Ulupınar Sarıgöl Yolu ve Ulupınar Bağyolu Küme Evleri, Sobran Mahallesi Sobran Köyü İç Yolu, Osmaniye Mahallesi Çay Kenarı Sokak, Gürlek Sokak, Merkez Sokak, Yayla Sokak ve Osmaniye Köyü İç Yolu, Narlıdere Mahallesi Bağarası 2. Sokak ve Küçük Bahçe Caddesi, Kozluca Mahallesi Narlık Sokak, M. Çokallı Sokak, Kaplan Çukuru Sokak, Kayadibi Sokak ve Kozluca Köyü İç Yolu, Evrenli Mahallesi Evrenli İç Yolu, Çarıkbozdağ Mahallesi Sarı Ahmet Sokak, Belenyaka Mahallesi, Bahçeliköy Mahallesi Kaklık Sokak, Kızıltepe Sokak, Bahçeliköy Merkez Sokak, Yakutlar Sokak, Bahçeliköy Köyü İç Yolu ve Bahçeliköy Köyü Yolu, Bahçedere Mahallesi Toptepe Caddesi, Bahçedere Köyü İç Yolu ve Bahçedere Köyü Yolu, Bahadır Mahallesi Onbaşılar Sokak, Osmanlar Sokak, Kurucuova Sokak, Bahçalılar Sokak, Elmacık Sokak, Alakıraç Sokak, Saya Sokak, Ketenburun Sokak, Çiftlik Sokak ve Bahadır Köyü İç Yolu ile Badınca Mahallesi Çataltepe Caddesi, Taşlı Gere Sokak, Köy İçi Sokak ve Badınca Köyü İç Yolu'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

04 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Gülenyaka Mahallesi'nde elektrik kesintisi olacaktır.

04 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt Mahallesi genelinde çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca Caberburhan, Aydoğdu, Üzümlü, Subaşı, Sobran, Serinköy, Killik, Gümüşçay, Çakırcaali, İsmailbey ve Caberkamara mahallelerinde ve bu mahallelere bağlı köy içi yollarında da elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yunusemre

03 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Sarınasuhlar Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Büyüksümbüller Mahallesi Büyüksümbüller Köyü İç Yolu ve Hacı Ahmet Yağcılar Parkı Küme Evleri, Dazyurt Mahallesi Dazyurt Köyü İç Yolu, Düzlen Mahallesi Düzlen Köyü İç Yolu, Küçüksümbüller Mahallesi Küçüksümbüller Köyü İç Yolu, Ortaköy Mahallesi Ortaköy Köyü İç Yolu, Osmancalı Mahallesi, Otmanlar Mahallesi Otmanlar Köyü Yolu ve Türkmen Mahallesi Türkmen Köyü İç Yolu ile Osmancalı Yolu'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Akçaköy Mahallesi Akçaköy Köyü İç Yolu, İlyasçılar Mahallesi İlyasçılar Köyü İç Yolu, Kozaklar Mahallesi Kozaklar Köyü İç Yolu, Küçükbelen Mahallesi Küçükbelen Köyü İç Yolu, Maldan Mahallesi Maldan Köyü İç Yolu ve Maldan Arazisi, Örselli Mahallesi, Karakılıçlı Mahallesi ve Pelitalan Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.