Manisa GDZ elektrik kesintisi! 25-26-27 Şubat Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 25 Şubat günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

25 Şubat 2026

Yunusemre ilçesi

Saat 09.00 ile 12.30 arasında Laleli Mahallesi'nde 5212, 5216, 5217, 5218, 5219, 5221, 5222, 5224 ve 5227 sokaklarda şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır.

Saat 09.30 ile 15.30 arasında 75. Yıl Mahallesi'nde 5320, 5330, 5332, 5336, 5338, 5342, 5359, 5361, 5363, 5367, 5369 ve 5371 sokaklar ile Vali Azizbey Caddesi'nde çalışma yapılacaktır.

Saat 13.00 ile 15.00 arasında Laleli Mahallesi'nde 5224, 5226, 5228, 5229, 5231, 5233 ve 5235 sokaklar ile Fatih Caddesi'nde çalışma yapılacaktır.

Saat 13.00 ile 16.00 arasında Gülbahçe Mahallesi'nde Üçpınar Yolu ve Gülbahçe Köyü İç Yolu'nda çalışma yapılacaktır.

26 Şubat 2026

Şehzadeler ilçesi

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Yeniharmandalı Mahallesi'nde çalışma yapılacaktır.

Soma ilçesi

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Deniş Mahallesi'nde Deniş Sokak ve Deniş Köyü Yolu'nda, Büyük Güney Mahallesi'nde Büyük Güney Köyü Yolu ve Büyük Güney Köyü İç Yolu'nda, Evciler Mahallesi'nde Evciler Köyü İç Yolu ve Evciler Sokak'ta, Küçük Güney Mahallesi'nde Küçükgüney Köyü İç Yolu'nda ve Tekeli Işıklar Mahallesi'nde çalışma yapılacaktır.

Yunusemre ilçesi

Saat 09.00 ile 12.00 arasında Mesir Mahallesi'nde 5100, 5101, 5102, 5103, 5105, 5107 ve 5109 sokaklar ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Özsaruhan Bulvarı'nda çalışma yapılacaktır.

Saat 09.30 ile 14.30 arasında Atatürk Mahallesi'nde 4401, 5905, 5907, 5908, 5910, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917 ve 5918 sokaklarda, Barbaros Mahallesi'nde 4471, 4472, 4477, 4479, 4488, 4490, 5900, 5904 ve 5909 sokaklarda, Yeni Mahalle'de 4776 Sokak'ta çalışma yapılacaktır.

Saat 09.30 ile 15.30 arasında Bağyolu Mahallesi'nde Bağyolu Köyü İç Yolu'nda, Gülbahçe Mahallesi'nde, Avdal Mahallesi'nde Osmancalı Yolu ve Avdal Köyü İç Yolu'nda, Küçüksümbüller Mahallesi'nde Küçüksümbüller Köyü İç Yolu'nda ve Büyüksümbüller Mahallesi'nde çalışma yapılacaktır.

Saat 10.00 ile 16.00 arasında Ortaköy Mahallesi'nde Ortaköy Köyü İç Yolu'nda, Büyüksümbüller Mahallesi'nde Büyüksümbüller Köyü İç Yolu ve Hacı Ahmet Yağcılar Parkı Küme Evleri'nde, Dazyurt Mahallesi'nde Dazyurt Köyü İç Yolu'nda, Düzlen Mahallesi'nde Düzlen Köyü İç Yolu'nda, Küçüksümbüller Mahallesi'nde Küçüksümbüller Köyü İç Yolu'nda, Osmancalı Mahallesi'nde, Otmanlar Mahallesi'nde Osmancalı Yolu ve Otmanlar Köyü Yolu'nda, Türkmen Mahallesi'nde Türkmen Köyü İç Yolu'nda çalışma yapılacaktır.

Saat 12.30 ile 15.00 arasında Cumhuriyet Mahallesi'nde 4843, 5000, 5001, 5003, 5004, 5005 ve 5007 sokaklarda, Fatih Mahallesi'nde 4860, 4862, 4903, 4905, 4917, 4919, 4923, 4924, 4925 ve 4926 sokaklarda, Hafsa Sultan Mahallesi'nde 4833 ve 4864 sokaklar ile Özsaruhan Bulvarı'nda çalışma yapılacaktır.

27 Şubat 2026

Akhisar ilçesi

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Moralılar Mahallesi'nde Beyoba Yolu'nda, Kayalıoğlu Mahallesi'nde Ova Evleri Küme Evleri'nde, Kapaklı Mahallesi'nde ve Rahmiye Mahallesi'nde Rahmiye Köyü İç Yolu'nda çalışma yapılacaktır.

Soma ilçesi

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Küçük Güney Mahallesi'nde Küçükgüney Köyü İç Yolu'nda, Büyük Güney Mahallesi'nde Büyük Güney Köyü İç Yolu ve Büyük Güney Köyü Yolu'nda, Deniş Mahallesi'nde Deniş Sokak ve Deniş Köyü Yolu'nda, Evciler Mahallesi'nde Evciler Köyü İç Yolu ve Evciler Sokak'ta, Tekeli Işıklar Mahallesi'nde çalışma yapılacaktır.

Saat 11.00 ile 14.00 arasında Hacıyusuf Mahallesi'nde Hacıyusuf Köyü İç Yolu'nda çalışma yapılacaktır.

Yunusemre ilçesi

Saat 09.30 ile 14.30 arasında Spil Mahallesi'nde 4229, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4323, 4325 ve 4329 sokaklar ile Hafızlar Küme Evleri'nde; Barbaros Mahallesi'nde 4250, 4252 ve 4254 sokaklarda çalışma yapılacaktır.

28 Şubat 2026

Akhisar ilçesi

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Kayalıoğlu Mahallesi'nde Ova Evleri Küme Evleri'nde, Moralılar Mahallesi'nde Beyoba Yolu'nda, Rahmiye Mahallesi'nde Rahmiye Köyü İç Yolu'nda ve Kapaklı Mahallesi'nde çalışma yapılacaktır.