Haberler

Manisa GDZ elektrik kesintisi! 19-20-21 Mayıs Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa GDZ elektrik kesintisi! 19-20-21 Mayıs Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa elektrik kesintisi listesi! GDZ Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 19 Mayıs günü Manisa'nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 19 Mayıs günü Manisa'da hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Mayıs günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

AHMETLİ

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Ataköy, Dibekdere, Kestelli, Kurtuluş ve Zafer mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

AKHİSAR

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Akselendi Mahallesi’nde, saat 10.00 ile 16.00 arasında ise Dingiller, Doğankaya, Gökçeahmet, Karaköy, Musaca, Selçikli, Yenice ve Zeytinlibağ mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Atatürk, Reşat Bey ve Akselendi mahallelerinde, saat 10.00 ile 17.00 arasında ise Çamönü, Çoruk, Durasıl, Efendi, Hasköy, Kabaağaçkıran, Sarnıçköy, Seğirdim, Ulu Camii, Ulupınar ve Yenidoğan mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÖRDES

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Yeşilyurt Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

KÖPRÜBAŞI

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Alanyolu, Bozburun, Esat, Kavakyeri, Kıdırcık, Kıranşeyh, Mestanlı, Sargaç ve Yeşilköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

SALİHLİ

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Gökeyüp, Hacıhıdır, Sağlık ve Seyrantepe mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Aynı gün saat 10.00 ile 15.00 arasında Poyrazdamları Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Yılmaz Mahallesi’nde, saat 10.00 ile 15.00 arasında ise Adala, Çapaklı, Gökçeköy, Karasavcı ve Kırdamları mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SARUHANLI

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Gümülceli Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Aynı gün saat 11.00 ile 15.00 arasında Kumkuyucak Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

TURGUTLU

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 01.00 ile 04.00 arasında Albayrak, Avşar, Dalbahçe, Ergenekon, Osmancık, Şehitler ve Selvilitepe mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için 'Türk teknesi' bahanesi uyduruyor

İsrail'in Sumud'a saldırılarında, skandal "Türkiye" yalanı ifşa oldu
Tünelde ayı paniği: Dakikalarca aracın önünde koştu

Bir anda aracın önüne çıktı, dakikalarca tünelde koştu
Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına operasyonda 23 kişi gözaltında

Elazığ'da çok sayıda sağlık çalışanı gözaltında
Mahalle sakinleri otomobili iterek alevlerden uzaklaştırmaya çalıştı

Mahalleliden kurtarma operasyonu! Alevlerden kaçırdıkları komşu değil

Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Ünlü şarkıcı İrem Derici yıllardır sakladığı hastalığını açıkladı

Psikiyatristten çıktı, yıllardır sakladığı hastalığını açıkladı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu