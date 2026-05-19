Manisa GDZ elektrik kesintisi! 19-20-21 Mayıs Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Mayıs günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

Manisa'da elektrik kesintileri:

AHMETLİ

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Ataköy, Dibekdere, Kestelli, Kurtuluş ve Zafer mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

AKHİSAR

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Akselendi Mahallesi’nde, saat 10.00 ile 16.00 arasında ise Dingiller, Doğankaya, Gökçeahmet, Karaköy, Musaca, Selçikli, Yenice ve Zeytinlibağ mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Atatürk, Reşat Bey ve Akselendi mahallelerinde, saat 10.00 ile 17.00 arasında ise Çamönü, Çoruk, Durasıl, Efendi, Hasköy, Kabaağaçkıran, Sarnıçköy, Seğirdim, Ulu Camii, Ulupınar ve Yenidoğan mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÖRDES

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Yeşilyurt Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

KÖPRÜBAŞI

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Alanyolu, Bozburun, Esat, Kavakyeri, Kıdırcık, Kıranşeyh, Mestanlı, Sargaç ve Yeşilköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

SALİHLİ

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Gökeyüp, Hacıhıdır, Sağlık ve Seyrantepe mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Aynı gün saat 10.00 ile 15.00 arasında Poyrazdamları Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Yılmaz Mahallesi’nde, saat 10.00 ile 15.00 arasında ise Adala, Çapaklı, Gökçeköy, Karasavcı ve Kırdamları mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SARUHANLI

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Gümülceli Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Aynı gün saat 11.00 ile 15.00 arasında Kumkuyucak Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

TURGUTLU

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 01.00 ile 04.00 arasında Albayrak, Avşar, Dalbahçe, Ergenekon, Osmancık, Şehitler ve Selvilitepe mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.