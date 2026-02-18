Manisa GDZ elektrik kesintisi! 18-19 Şubat Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Şubat günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

ALAŞEHİR

Alaşehir ilçesinde iki ayrı bölgede planlı kesinti yapılacaktır. İstasyon Mahallesi'nde Cem Sultan Sokak, Gelibolu Caddesi, Kamil Bey Sokak, Osmanlılar Caddesi, Şehitler Sokak, Gazi Caddesi, Akkeçili Caddesi, Gümüş Sokak, Devlet Demiryolları Altı Geçit Sokak ve Devlet Demiryolları Altı Sokak çevresinde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Caberburhan Mahallesi'nde ise Caberburhan Köyü İç Yolu ve Caberburhan Köyü Yolu çevresinde saat 10.30 ile 16.30 arasında kesinti gerçekleştirilecektir.

SOMA

Soma ilçesinde iki ayrı planlı kesinti bulunmaktadır. Onüç Eylül, Atatürk, Hamidiye, İnönü, Namazgah ve Nihat Danışman mahallelerinde çok sayıda cadde ve sokakta saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca Karacakaş, Türkpiyala, Tekeli Işıklar, Tabanlar, Küçükgüney, Kozluören, Kayrakaltı, Evciler, Deniş, Çevircek, Sultaniye, Büyük Güney ve Bozarmut mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı kesinti yapılacaktır.

AKHİSAR

Akhisar ilçesinde Rahmiye Mahallesi Rahmiye Köyü İç Yolu, Kayalıoğlu Mahallesi Ova Evleri Küme Evleri, Moralılar Mahallesi Beyoba Yolu ve Kapaklı bölgesinde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KÖPRÜBAŞI

Köprübaşı ilçesi Yenice Mahallesi'nde, Yenice Köyü İç Yolu çevresinde saat 09.30 ile 15.30 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

TURGUTLU

Turgutlu ilçesinde Turgutlar, Şehitler ve Kurtuluş mahallelerinde birçok cadde ve sokakta saat 10.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SALİHLİ

Salihli ilçesinde Taytan Mahallesi'nde çok sayıda cadde, sokak ve küme evleri bölgesinde saat 10.00 ile 13.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Ayrıca Yörük Mahallesi'nde çeşitli cadde ve sokaklarda saat 14.00 ile 17.00 arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

YUNUSEMRE

Yunusemre ilçesinde Yeni Mahalle, Kuşlubahçe, Barbaros, Spil ve Yarhasanlar mahallelerinde birçok cadde ve sokakta saat 10.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Evrenos ve Muradiye mahallelerinde saat 12.00 ile 14.00 arasında kesinti uygulanacaktır. Muradiye Mahallesi'nde bazı sokaklarda saat 14.00 ile 15.30 arasında ek bir kesinti daha yapılacaktır. Ayrıca Akgedik ve Uzunburun mahallelerinde saat 09.30 ile 12.30 arasında planlı kesinti gerçekleştirilecektir.

GÖRDES

Gördes ilçesinde Kürekçi, Kılcanlar, Bayat, Tüpüler, Pınarbaşı, Nakıpağa, Divan ve Beşeylül mahallelerinde geniş kapsamlı olarak saat 09.01 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.