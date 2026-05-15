Manisa GDZ elektrik kesintisi! 15-16 Mayıs Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Mayıs günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

AKHİSAR

15.05.2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamönü, Çoruk, Durasıl, Efendi, Hasköy, Kabaağaçkıran, Sarnıçköy, Seğirdim, Ulu Camii, Ulupınar ve Yenidoğan mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 382. Kuzeyi Serpmeevler Küme Evleri, Çaltılıçukur Sokak, Çamönü Köyü İç Yolu, Çoruk Köyü İç Yolu, Durasıl Hüseyincikler, Durasıl Köyü İç Yolu, Hasköy Köyü İç Yolu, Kabaağaçkıran Köyü İç Yolu, Küçük Hasköy Sokak, Sarnıçköy Köyü İç Yolu, Seğirdim Köyü İç Yolu, Ulupınar Köyü İç Yolu ve Yeni Sokak çevresi etkilenecektir.

15.05.2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Süleymanlı Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti; 5 Eylül Caddesi, Akhisar Bergama Yolu, Bağlar Sokak, Çavuş Sokak, Çiçek Sokak, Dereli Sokak, Dumlupınar Sokak, Ekrem Bağgül Sokak, Gazi Osman Paşa Caddesi, Gülçıkmazı Sokak, Hacı Süleymanağa Caddesi, Hacı Tahir Sokak, İmamoğlu Sokak, Karapınar Sokak, Kazım Karabekir Sokak, Küçük Mehmet Sokak, Lale Sokak, Maarif Sokak, Mahmutağa Sokak, Mehmet Akif Sokak, Menderes Sokak, Meşrutiyet Caddesi, Mithat Paşa Caddesi, Namık Kemal Sokak, Niyazi Yazıcı, Okul Sokak, Ordu Caddesi, Ortanca Sokak, Park Sokak, Reşatbey Caddesi, Sakarya Caddesi, Salih Hoca Sokak, Süleymanlı Mezarlığı İç Yolu, Tütün Sokak, Yasemin Sokak, Yeni Cami Sokak, Yıldırım Beyazıt Sokak, Yıldız Sokak ve Zeytinlik Sokak çevresinde etkili olacaktır.

15.05.2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akçeşme, Akselendi, Karayağcı, Kulaksızlar ve Sarıçalı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesinti kapsamında Akçeşme Sokak, Fırınlı Sokak, Karayağcı Köyü İç Yolu, Kulaksızlar Köyü İç Yolu ve çevresindeki bölgeler etkilenecektir.

16.05.2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamönü, Çoruk, Durasıl, Efendi, Hasköy, Kabaağaçkıran, Sarnıçköy, Seğirdim, Ulu Camii, Ulupınar ve Yenidoğan mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti; Çamönü Köyü İç Yolu, Çoruk Köyü İç Yolu, Durasıl Köyü İç Yolu, Hasköy Köyü İç Yolu, Kabaağaçkıran Köyü İç Yolu, Sarnıçköy Köyü İç Yolu, Seğirdim Köyü İç Yolu, Ulupınar Köyü İç Yolu ve çevresinde etkili olacaktır.

16.05.2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk, Hürriyet, Kayalıoğlu ve Reşat Bey mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 123. Sokak, 123/4. Sokak, 151. Hilaliye Caddesi, 167. Şehit Murat Öztürk Caddesi, 396. Sokak, 463. Sokak, 572. Sokak, 648. Sokak, 649. Sokak, 650. Sokak, 651. Sokak, 652. Sokak, 656. Sokak, 657. Sokak, 772. Sokak, Akhisar Sebze ve Meyve Toptancı Hali, Denizli Akhisar Yolu, Eski Tekel Fabrikası Yolu, Gıda Çarşısı Caddesi, Manisa İzmir Yolu ve Prof. Dr. Erdal İnönü Sokak çevresi etkilenecektir.

ALAŞEHİR

15.05.2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Badınca Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti; Badınca Köyü İç Yolu, Köy İçi Sokak ve Taşlı Gere Sokak çevresinde etkili olacaktır.

15.05.2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yeşilyurt Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesinti kapsamında Asar Sokak, Bağlarbaşı Sokak, Gaziler Sokak, Kartal Sokak, Şehit Er B. Boğa Sokak, Şehit Er Mehmet Yalçın Sokak, Sultaniye Üzüm Sokak, Tariş Sokak ve Üzüm Sokak etkilenecektir.

16.05.2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Girelli Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti; Eski Girelli Sokak, Girelli Sokak ve Korudibi Sokak çevresinde etkili olacaktır.

KÖPRÜBAŞI

15.05.2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akçaalan, Azimli, Bozburun, Döğüşeren, Gündoğdu, Killik, Kınık, Mehmet Akif Ersoy, Mestanlı, Uğurlu ve Yardere mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti; Akçaalan Merkez Sokak, Azimli Köyü İç Yolu, Bozburun Köyü İç Yolu, Döğüşören Köyü İç Yolu, Gündoğdu Köyü İç Yolu, Killik Köyü İç Yolu, Kınık Merkez Sokak, Mestanlı Merkez Sokak, Uğurlu Köyü İç Yolu, Yardere Merkez Sokak ve çevresinde etkili olacaktır.

SALİHLİ

15.05.2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yörük Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden 335. Sokak, 341. Sokak, 365. Sokak, 367. Sokak, 370. Sokak, 371. Sokak, 372. Sokak, 374. Sokak, 375. Sokak, 376. Sokak, 377. Sokak, 378. Sokak, 380. Sokak, 381. Sokak, 382. Sokak, 466. Sokak, Atatürk Caddesi, Avar Caddesi ve Nurettin Ersoy Caddesi çevresi etkilenecektir.

16.05.2026 tarihinde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çökelek, Karapınar ve Yılmaz mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti; Denizli Akhisar Yolu ve Karapınar Köyü İç Yolu çevresinde etkili olacaktır.

SELENDİ

15.05.2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Halılar, Kınık ve Mıdıklı mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kapsamında Çakallar Sokak, Eşemeler, Hacımusalar Sokak, Harbiciler Sokak, Keller Sokak, Killik Sokak, Kınık Köyü İç Yolu, Kınık Merkez Sokak, Kula Selendi Yolu, Mıdıklı Köyü İç Yolu, Ramazanhoca Sokak ve Ramazanlar Sokak etkilenecektir.

TURGUTLU

15.05.2026 tarihinde 16.30 ile 18.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Derbent, Urganlı ve Yeniköy mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti; Çingen Sırtı Mevkii, Derbent Yolu, Namık Kemal Kurtuluş Caddesi, Ova Yolu ve çevresinde etkili olacaktır.

15.05.2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çepnidere Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti, Çepnidere Sokak çevresinde etkili olacaktır.

16.05.2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Avşar Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesinti kapsamında Avşar Köyü Yolu, Avşar Sokak ve İzmir Uşak Yolu etkilenecektir.

16.05.2026 tarihinde 18.00 ile 20.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk ve Subaşı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti; İzmir Yolu Caddesi ve Semizler Yolu Sokak çevresinde etkili olacaktır.