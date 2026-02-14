Manisa GDZ elektrik kesintisi! 14-15 Şubat Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 14 Şubat günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

Alaşehir

Alaşehir ilçesinde birden fazla mahalle ve kırsal bölgede planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. İstasyon Mahallesi ve çevresindeki birçok sokakta saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti yapılacaktır. Caberfakılı, Ilgın, Işıklar ve Killik mahallelerinde saat 10.30 ile 16.30 arasında elektrik verilemeyecektir. Afşar, Üzümlü, Subaşı, Girelli, Delemenler, Gülenyaka, Hacıaliler ve Bahçeliköy mahallelerinde ise saat 09.00 ile 14.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Gördes

Gördes ilçesinde Yakaköy ve Balıklı mahallelerinde saat 09.30 ile 15.30 arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Ahmetli

Ahmetli ilçesinde Kurtuluş, Zafer, Ulu Cami, Dereköy, Altıeylül, Güldede ve Yaraşlı mahallelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saruhanlı

Saruhanlı ilçesi Saruhan Mahallesi'nde saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Turgutlu

Turgutlu ilçesinde Avşar ve Derbent mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti uygulanacaktır. İzzettin, Çampınar ve Temrek mahallelerinde saat 09.30 ile 17.30 arasında elektrik verilemeyecektir. Irlamaz, Yayla, Dalbahçe, Osmancık ve Çepnibektaş mahallelerinde ise saat 10.30 ile 15.30 arasında kesinti yapılacaktır.

Yunusemre

Yunusemre ilçesinde Turgutalp Mahallesi'nde saat 10.00 ile 16.00 arasında planlı kesinti uygulanacaktır. Muradiye Mahallesi'nde ise iki ayrı zaman diliminde kesinti yapılacak olup ilk kesinti saat 09.00 ile 11.00 arasında, ikinci kesinti saat 11.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirilecektir.

Köprübaşı

Köprübaşı ilçesinde geniş kapsamlı bir kesinti uygulanacaktır. Saat 08.00 ile 09.00 arasında ilçe merkezi ve çok sayıda mahalle ile kırsal yerleşimde elektrik kesintisi yapılacaktır. Yakaköy, Çıtak, Dağdere, Kavakalan, Yeğenoba, Bardakçı, Bayramşah, Ulacık, Evciler, Dikilitaş, Akpınar, Balıklı, Bayat, Beğel, Beğenler, Benlieli, Börez, Boyalı, Çağlayan, Çatalarmut, Çiçekli, Çiğiller, Dalkara, Dargıl, Deliçoban, Dereçiftlik, Doğanpınar, Dutluca, Efendili, Fundacık, Gülpınar, Güneşli, Kabakoz, Kalemoğlu, Karaağaç, Karakeçili, Karayağcı, Karayakup, Kaşıkçı, Kayacık, Kılcanlar, Kıranköy, Kıymık, Kızıldam, Kobaklar, Korubaşı, Köseler, Kürekçi, Kuşluk, Kuyucakkarapınar, Malaz, Malkoca, Adnan Menderes, Atatürk, Beşeylül, Cuma, Divan, Hüseyni Baba, Nakıpağa, Uzunçam, Oğulduruk, Pınarbaşı, Şahinkaya, Salur, Sarıaliler, Şeyhyayla, Tepeköy, Tüpüler, Ulgar, Yeniköy, Yeşilyurt ve Azimli mahalleleri bu kesintiden etkilenecektir.

Akhisar

Akhisar ilçesinde Süleymanlı, Bakır, Çobanhasan, Zeytinliova, Yatağan, Tütenli ve Selvili mahallelerinde saat 10.00 ile 13.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Tüm kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında planlanmış olup belirtilen saatler arasında elektrik enerjisi verilemeyecektir.