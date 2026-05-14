Manisa GDZ elektrik kesintisi! 14-15 Mayıs Manisa'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 14 Mayıs günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

ALAŞEHİR

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Girelli, Üzümlü, Subaşı, Hacıaliler, Gülenyaka, Delemenler ve Bahçeliköy mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 12.00 ile 18.00 saatleri arasında Hacıaliler, Bahçeliköy, Belenyaka, Delemenler, Girelli, Gülenyaka, Narlıdere, Sobran, Subaşı ve Üzümlü mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Badınca Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt Mahallesi’nde planlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

AKHİSAR

14 Mayıs 2026 tarihinde 06.00 ile 08.00 saatleri arasında Yeğenoba Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Süleymanlı Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Doğankaya, Dingiller, Gökçeahmet, Karaköy, Yenice, Selçikli, Musaca ve Zeytinlibağ mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Süleymanlı Mahallesi’nde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Hasköy, Yenidoğan, Ulupınar, Seğirdim, Sarnıçköy, Ulu Camii, Efendi, Kabaağaçkıran, Durasıl, Çoruk ve Çamönü mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Karayağcı, Akçeşme, Kulaksızlar, Sarıçalı ve Akselendi mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SARUHANLI

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Tirkeş, Apak, Azimli, Gözlet, Hacımusa, İshakçelebi, Koyuncu, Nuriye, Pınarbaşı ve Taşdibi mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

TURGUTLU

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında Yedi Eylül Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi’nde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 16.30 ile 18.30 saatleri arasında Subaşı Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Çepnidere Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 16.30 ile 18.30 saatleri arasında Urganlı, Derbent ve Yeniköy mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

KULA

15 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Şehitlioğlu Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.