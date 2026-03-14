Manisa GDZ elektrik kesintisi! 14-15 Mart Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 14 Mart günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

Alaşehir

14 Mart 2026 tarihinde Alaşehir ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle birkaç farklı bölgede planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bahçedere, Bahadır, Badınca, Osmaniye, Narlıdere, Kozluca, Evrenli, Çarıkbozdağ, Belenyaka ve Bahçeliköy mahalleleri ile bu mahallelerde bulunan çeşitli cadde ve sokaklarda saat 09.30 ile 15.30 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti numarası 3653175'tir.

Aynı gün Alaşehir'de İstasyon, Yenice, Fatih ve Akkeçili mahallelerinde bulunan çok sayıda cadde ve sokakta saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesintinin numarası 3653343'tür.

14 Mart 2026 tarihinde ayrıca Örencik, Çamlıbel, Çarıkkaralar, Gülenyaka ve Uluderbent mahallelerinde saat 09.00 ile 16.00 arasında planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir. Bu kesintinin numarası 3655285'tir.

Kırkağaç

14 Mart 2026 tarihinde Kırkağaç ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında Söğütalan, Bademli, Kuyucak ve Sakarlı mahalleleri ile bu mahallelerin köy yollarında saat 09.00 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti numarası 3653161'dir.

15 Mart 2026 tarihinde yine Kırkağaç ilçesinde Bademli, Söğütalan, Sakarlı ve Kuyucak mahallelerinde saat 09.00 ile 16.00 arasında bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesintinin numarası 3653166'dır.

Soma

14 Mart 2026 tarihinde Soma ilçesinde Bozarmut, Sultaniye, Çevircek, Karacakaş, Kayrakaltı, Tabanlar, Tekeli Işıklar ve Türkpiyala mahallelerinde saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesintinin numarası 3653161'dir.

Aynı gün Soma ilçesinde Avdan başta olmak üzere Duğla, Hacıyusuf, Kaplan, Karaçam, Kiraz, Kobaklar, Kozanlı, Menteşe, İnönü, İstasyon, Naldöken, Pirahmet, Turgutalp, Türkali, Zafer, Ularca, Uruzlar, Vakıflı, Yayladalı, Devlethan, Çatalçam, Dualar, Boncuklu, Akçaavlu ve Cenkyeri mahallelerinde saat 09.00 ile 13.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintinin numarası 3655104'tür.

15 Mart 2026 tarihinde Soma ilçesinde Kayrakaltı, Karacakaş, Çevircek, Sultaniye, Bozarmut, Türkpiyala, Tekeli Işıklar ve Tabanlar mahallelerinde saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesintinin numarası 3653166'dır.