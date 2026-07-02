Manifest Toz Pembe ne zaman çıkacak? Manifest Toz Pembe sözleri nedir?

Manifest’in yeni teklisi “Toz Pembe” için bekleyiş sürüyor. Grup, şarkının yayın tarihine ilişkin duyurusunu resmi Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

MANİFEST TOZ PEMBE ÇIKTI MI, NE ZAMAN SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

Manifest’in yeni teklisi “Toz Pembe” henüz yayınlanmadan sosyal medyada merak konusu oldu. Grup, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şarkının 3 Temmuz’da dinleyiciyle buluşacağını duyurdu. Paylaşımda pembe renkli emojilere yer verilmesi ve “Toz Pembe 3 Temmuz’da” notunun kullanılması, hayranların beklediği çıkış tarihini netleştirdi. Şarkının bu gece saat 00.00’dan sonra yayınlanması bekleniyor.

Grubun yeni teklisi için YouTube üzerinden iki teaser yayınlandı. Şarkı çıkmadan önce paylaşılan bu videolar geniş ilgi gördü. İlk teaser 2,6 milyon, ikinci teaser ise 1,2 milyon görüntüleme aldı. Manifest’in daha önce “Zamansızdık”, “Arıyo”, “KTS” ve “Snap” şarkılarını yayınlamasının ardından “Toz Pembe” için yapılan duyuru, grubun son dönemdeki müzik çalışmalarına yeni bir halka ekledi.

MANİFEST TOZ PEMBE SÖZLERİ

Manifest’in “Toz Pembe” adlı yeni şarkısının sözleri, şarkı yayınlandıktan sonra öğrenilebilecek. Parça henüz dinleyiciyle buluşmadığı için sözlere dair resmi bir bilgi paylaşılmadı. Grubun duyurusunda çıkış tarihine yer verilirken, şarkının sözleriyle ilgili ayrıntılar açıklanmadı. Bu nedenle “Toz Pembe” sözleri için şarkının yayınlanması bekleniyor.

Yeni tekliyle ilgili beklenti, teaser videolarının ardından arttı. YouTube’da yayınlanan iki teaserın izlenme rakamları, şarkı çıkmadan önce parçaya yönelik ilgiyi gündeme taşıdı. İlk teaserın 2,6 milyon, ikinci teaserın ise 1,2 milyon görüntüleme alması, “Toz Pembe”nin yayınlanmadan önce dinleyiciler tarafından yakından takip edildiğini gösterdi. Şarkının sözleri ise resmi yayın sonrasında dinleyicilerin erişimine açılacak.