Manifest grubu üyeleri neden hapis cezası aldı, kaç yıl hapis cezası verildi? Manifest üyeleri kimler?
Güncelleme:
Son dönemde sahne performanslarıyla gündeme gelen Manifest grubu, üyelerinin dans figürleri nedeniyle adli süreçle karşı karşıya kaldı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, grup üyeleri hakkında "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla yürütülen davada kararını açıkladı. Peki, Manifest grubu üyeleri neden hapis cezası aldı? Manifest grubuna kaç yıl hapis cezası verildi? Davanın detayları haberimizde!

Son dönemde Türkiye müzik gündeminde dikkat çeken Manifest grubu, üyelerinin sahne performansları nedeniyle adli süreçle karşı karşıya kaldı. Grup üyelerine, sahnedeki dans figürleri ve hareketleri gerekçe gösterilerek "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla dava açıldı. Peki, Manifest grubu üyeleri neden hapis cezası aldı? Manifest grubuna kaç yıl hapis cezası verildi? İşte merak edilenler...

MANİFEST GRUBU ÜYELERİ NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen davada, Manifest müzik grubu üyeleri hakkında "hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla yargılama yapıldı. İddianamede, grup üyelerinin sahne danslarının "edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıdığı" öne sürüldü.

Savcılık, söz konusu dans figürlerinin:

Cinsel nitelik taşıdığı,

Genel ahlak ve mahremiyet anlayışına zarar verdiği,

Çocuklar dahil çok sayıda kişiye açık şekilde ulaştığı

değerlendirmesinde bulundu. Bu gerekçelerle, Manifest grubu üyeleri neden hapis cezası aldığı sorusunun yanıtı, sahne performanslarının "teşhircilik" kapsamında değerlendirilmesidir.

MANİFEST GRUBUNA KAÇ YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ?

Grup üyeleri hakkında mahkemede 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Ancak İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, üyelerin her biri için ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verilmesine karar verdi.

Öne çıkan detaylar:

Hükmün açıklanması geri bırakıldı,

Yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adlî kontrol kaldırıldı.

Bu karar, davanın niteliğine göre oldukça dikkat çekici bulunuyor ve aynı zamanda performans sanatları ile hukuk arasındaki sınırları gündeme taşıdı.

MANİFEST ÜYELERİ KİMLER?

Manifest grubu, Türkiye'nin genç ve dinamik müzik topluluklarından biri olarak biliniyor. Grubun üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Sueda Uluca

Hilal Yelekçi

Lidya Pınar

Zeynep Oktay

Mina Solak

Esin Bahat

Üyelerin sahne performansları son dönemde sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve tartışma konusu olmuştu. Bu tartışmalar, mahkeme sürecine ve cezai değerlendirmelere zemin hazırladı.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Soruşturma kapsamında mahkemeye sunulan iddianamede, dans figürlerinin suç unsuru oluşturduğu vurgulandı. Savcılık, performansların:

Toplumun genel ahlak anlayışına zarar verdiği,

Cinsel içerik barındırdığı,

Geniş kitlelere açık şekilde sunulduğu

noktaları vurgulandı. Bu iddialar, davanın temelini oluşturdu ve mahkemenin hapis cezası kararında etkili oldu.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
